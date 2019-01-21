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Birkan Sokullu ile Dilan Çiçek Deniz aşkı resmen belgelendi! Birkan ve Dilan'ın eski sevgilileri kimlerdi?

Birkan Sokullu ile Dilan Çiçek Deniz aşkında her şey netleşti. 2 haftadır gözlerden uzak aşk yaşayan Birkan Sokullu ile Dilan Çiçek Deniz sonunda yakalandı. Sokullu ve Deniz çifti, Suadiye'de bulunan bir mekanda görüntülendi. Elindeki bardağı düşüren Dilan Çiçek Deniz üstünü temizlerken, Birkan Sokullu'nun da yardım ettiği gözlendi. Birkan Sokullu, Berrak Tüzünataç ile 3 yıllık iş-lişkisini 2 ay önce bitirmişti. Peki, Dilan Çiçek Deniz'in eski sevgilisi kim?

21 Ocak 2019 Pazartesi, 13:20:19 Güncelleme: 13:57:59
Birkan Sokullu ile Dilan Çiçek Deniz aşkı resmen belgelendi! Birkan ve Dilan'ın eski sevgilileri kimlerdi?

Birkan Sokullu 2 ay önce Berrak Tüzünataç ile 3 yıllık ilişkisini bitirmişti. 2 haftadır gözlerden uzak aşk yaşadıkları iddia edilen Birkan Sokullu ile Dilan Çiçek Deniz çifti, geçtiğimiz gün yakalandı. En son Furkan Andıç ile ilişki yaşayan Dilan Çiçek Deniz, bir zamanlar bakın kiminle birlikteydi...

Birkan Sokullu ile Dilan Çiçek Deniz aşkı resmen belgelendi! Birkan ve Dilan'ın eski sevgilileri kimlerdi?

ÜNLÜLERİN ESKİ EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

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Birkan Sokullu ile Dilan Çiçek Deniz aşkı resmen belgelendi! Birkan ve Dilan'ın eski sevgilileri kimlerdi?
Birkan Sokullu ile Dilan Çiçek Deniz aşkı resmen belgelendi! Birkan ve Dilan'ın eski sevgilileri kimlerdi?

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Birkan Sokullu ile Dilan Çiçek Deniz aşkı resmen belgelendi! Birkan ve Dilan'ın eski sevgilileri kimlerdi?
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