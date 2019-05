Şeyma Subaşı davayı kaybetti! Sonucu o isim sosyal medya hesabından duyurdu!

Şeyma Subaşı, kendisine açılan 'fikir hırsızlığı' davasını kaybetti! Modacı Safiye Nur Şimşek, Şeyma Subaşı'nın geçen sene duyurduğu 'is it ok' isimli çevrimiçi moda danışmanlığı uygulamasının kendi projesi olduğunu öne sürerek Subaşı'na fikir hırsızlığı davası açmıştı. Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla davayı kazandığını duyurdu.

