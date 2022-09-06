Şeyma Subaşı çölde aşka geldi Meedo'sunun kucağına atladığı gibi öp öp doyamadı! Birbirlerine demekdiklerini bırakmamışlardı
Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile ikinci kez evlilik hazırlığı yapan Şeyma Subaşı, 1,5 yıllık ilişkisine geçtiğimiz aylarda nokta koymuştu. Sonrasında ilk barışma sinyalleri ve Şeyma Subaşı'nın Instagram'ının hikaye bölümünden biriyle dudak dudağa paylaşım yapmasının ardından Meedo, Subaşı'nın hayatına geri dönmüştü. 'Olayların kadını' sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı bu kez 'Burning Man' paylaşımlarıyla gündemde.
06.09.2022 09:31 - Son Güncelleme: 06.09.2022 09:31
Bu sene kum fırtınası yüzünden gelenlere zor anlar yaşatan Burning Man'de Şeyma Subaşı'nın keyfi yerindeydi.
Festivalde aşka gelen ve fotoğraflarını paylaşan Subaşı, "Harika ve güzel anlar daha yaşadım... İşleri yapma şeklimiz çok güzeldi ve çok iyiydi... Evet iyi - eğlenceli ve doğru. İşte böyle hissettim. Kendime saklayacağım ve herkesle paylaşmayacağım çok daha fazla düşünce... Bizimle çok gurur duyuyorum ... " dedi.