Gönül Dağı'nda izleyiciye sürpriz! 'Çok istedik oldu' Gedelli'ye geri dönüyor! Dilek'in ölümüyle darmaduman olan kasabada bayram havası esecek

Gönül Dağı yeni sezona bomba gibi giriş yaptı. Taner'in adını Ali koyduğu oğlu ile yakınlaşması ekran başındakilere duygu dolu anlar yaşattı. Dilek'in ölümünü sonunda kabullenen Taner'in yeni bölümlerde ne yapaccağı merak edilirken flaş bir gelişme yaşandı. İşte yeni bölümlerden detaylar...