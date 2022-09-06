Çocuklar Duymasın’ın Orçun'unun son haline bakın o şimdi 19 yaşında! 'Dominant teyze Gönül'ün oğluydu görenler: "Manken mi olmuş?"
Çocuklar Duymasın'ın Orçun'unun son haline bakın o şimdi 19 yaşında! 'Dominant teyze Gönül'ün oğluydu, Alp Eren Khamis'i görenler, "Manken mi olmuş?" yorumları yapıyor. Alp Eren Khamis'in Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Kocaman bir delikanlı olan oyuncu, sporu aksatmıyor. İşte başrollerini Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın paylaştığı bir döneme damga vuran Çocuklar Duymasın dizisinde 'Beton Orçun' karakterini canlandıran Alp Eren Khamis...
06.09.2022 10:09 - Son Güncelleme: 06.09.2022 10:19
"MANKEN Mİ OLMUŞ?"
Çocuklar Duymasın'ın Orçun'unun son haline bakın o şimdi 19 yaşında! 'Dominant teyze Gönül'ün oğluydu, Alp Eren Khamis'i görenler, "Manken mi olmuş?" yorumları yapıyor.
Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın başrol paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisinde 'büyümüş de küçülmüş' dedirten cümleler kurarak tanınan Beton Orçun karakterine hayat veren Alp Eren Khamis Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekti.
İşte başta Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin değişimleri...