Şeyma Subaşı çırılçıplak paylaştı olay kareyi görenler öyle bir isme benzetti ki sosyal medya yıkıldı! Yeşilçam güzeli Filiz Akın'a özenip...
Şeyma Subaşı çırılçıplak paylaştı olay kareyi görenler öyle bir isme benzetti ki... Sosyal medya şaşırtan ikiliyi konuşuyor. Şeyma Subaşı Instagram'dan çırılçıplak bir karesini paylaştı. Kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Şeyma'nın profil fotoğrafını görenlerünlü ismi 'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu'ya benzetti. Soylu, Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın'a benzemek için 10 farklı bölgesinden estetik ameliyatı olmuştu...
21.04.2022 15:35 - Son Güncelleme: 21.04.2022 16:22
Şeyma Subaşı çırılçıplak paylaştı olay kareyi görenler öyle bir isme benzetti ki sosyal medya yıkıldı! Yeşilçam güzeli Filiz Akın'a özenip 10 farklı bölgesinden estetik operasyon geçiren Sisi ile Şeyma'nın profil resmi gündeme bomba gibi düştü.
Sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiren Şeyma Subaşı, Instagram'dan yayınladığı fotoğrafla gündeme bomba gibi düştü.
Seyhan Soylu, geçtiğimiz ay kırılan kaburgasının silikonunu patlattığını ifade ederek bıçak altına yatmıştı.