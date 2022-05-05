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Haberler Magazin Şeyma Subaşı büyük aşkı Meedo ile barıştı mı? Eski sevgilisi Guido'nun partisinde ortaya çıkan Şeyma'dan bomba görüntü!

Şeyma Subaşı büyük aşkı Meedo ile barıştı mı? Eski sevgilisi Guido'nun partisinde ortaya çıkan Şeyma'dan bomba görüntü!

Şeyma Subaşı büyük aşkı Meedo ile barıştı mı? Eski sevgilisi Guido'nun partisinde ortaya çıkan Şeyma'dan çok konuşulacak görüntüler geldi. Mesrure Merve Arslan, Mes Magazin'le Takvim.com.tr'de haftanın magazin bombasını ele aldı! Bu haftaki konumuz; Şeyma Subaşı ve ex'leri&hellip; İbiza'daki partide neler oluyor? İşte gündeme bomba gibi düşecek magazin haberi...

Mesrure Merve Arslan
takvim.com.tr
05.05.2022 22:42 - Son Güncelleme: 05.05.2022 23:11
Şeyma Subaşı büyük aşkı Meedo ile barıştı mı? Eski sevgilisi Guido’nun partisinde ortaya çıkan Şeyma’dan bomba görüntü!

ŞEYMA İLE MEEDO BARIŞTI MI?

Eski sevgilisi Guido'nun partisinde ortaya çıkan Şeyma Subaşı'dan bomba görüntüler geldi. Mesrure Merve Arslan, Mes Magazin'le Takvim.com.tr'de haftanın magazin bombasını ele aldı. İşte Şeyma ve aşk hayatı...

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Şeyma Subaşı büyük aşkı Meedo ile barıştı mı? Eski sevgilisi Guido’nun partisinde ortaya çıkan Şeyma’dan bomba görüntü!

Acun'dan boşandıktan sonra hayatına bizim bildiğimiz kadarıyla iki kişi girdi Şeyma'nın; İtalyan Guido ve Mısırlı Meedo.

Şeyma Subaşı büyük aşkı Meedo ile barıştı mı? Eski sevgilisi Guido’nun partisinde ortaya çıkan Şeyma’dan bomba görüntü!

ESKİ GÖRÜMCESİ İLE EĞLENCEDE

İtalyan aşkından ayrıldıktan sonra Meedo ile birlikte olan Şeyma, Gudi'ye ait ne var ne yok sildi sosyal medya hesabından. Yalnızca 'kardeşim' dediği Gudi'nin ikiz kız kardeşi ile anılarını silmedi.

Şeyma Subaşı büyük aşkı Meedo ile barıştı mı? Eski sevgilisi Guido’nun partisinde ortaya çıkan Şeyma’dan bomba görüntü!

Meedo ile rüya gibi bir aşk yaşayan Şeyma, ikinci evliliğe doğru gidiyordu ki rüya sona erdi.

Şeyma Subaşı büyük aşkı Meedo ile barıştı mı? Eski sevgilisi Guido’nun partisinde ortaya çıkan Şeyma’dan bomba görüntü!

Çalkantılı bir birliktelik yaşayan ikili, sosyal medyada birbirlerine ait ne varsa sildi attı.

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