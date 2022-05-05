Şeyma Subaşı büyük aşkı Meedo ile barıştı mı? Eski sevgilisi Guido’nun partisinde ortaya çıkan Şeyma’dan bomba görüntü!

ESKİ GÖRÜMCESİ İLE EĞLENCEDE

İtalyan aşkından ayrıldıktan sonra Meedo ile birlikte olan Şeyma, Gudi'ye ait ne var ne yok sildi sosyal medya hesabından. Yalnızca 'kardeşim' dediği Gudi'nin ikiz kız kardeşi ile anılarını silmedi.