Şeyma Subaşı büyük aşkı Meedo ile barıştı mı? Eski sevgilisi Guido'nun partisinde ortaya çıkan Şeyma'dan bomba görüntü!
Şeyma Subaşı büyük aşkı Meedo ile barıştı mı? Eski sevgilisi Guido'nun partisinde ortaya çıkan Şeyma'dan çok konuşulacak görüntüler geldi. Mesrure Merve Arslan, Mes Magazin'le Takvim.com.tr'de haftanın magazin bombasını ele aldı! Bu haftaki konumuz; Şeyma Subaşı ve ex'leri… İbiza'daki partide neler oluyor? İşte gündeme bomba gibi düşecek magazin haberi...
05.05.2022 22:42 - Son Güncelleme: 05.05.2022 23:11
ŞEYMA İLE MEEDO BARIŞTI MI?
Eski sevgilisi Guido'nun partisinde ortaya çıkan Şeyma Subaşı'dan bomba görüntüler geldi. Mesrure Merve Arslan, Mes Magazin'le Takvim.com.tr'de haftanın magazin bombasını ele aldı. İşte Şeyma ve aşk hayatı...