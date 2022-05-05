Bücür Cadı'nın Zeliş'i hamile olduğu müjdesini vermişti... Merve Erdoğan bebeğinin cinsiyetini açıkladı: "Aklınıza gelen isimleri bekliyorum"
Bücür Cadı'nın Zeliş'i hamile olduğu müjdesini vermişti... Merve Erdoğan bebeğinin cinsiyetini açıkladı. 1999 yılında yayınlanan 'Bücür Cadı' dizisindeki 'Zeliş' rolü ile hafızalara kazınan oyuncu Merve Erdoğan, müzisyen Mert Carim ile 2020'de nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren çift, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anne olacağını duyurmuştu. Erdoğan şimdi de bebeğinin cinsiyetini açıkladı ve isim konusunda takipçilerinden yardım istedi.
"AKLINIZA GELEN İSİMLERİ BEKLİYORUM"
Bücür Cadı'nın Zeliş'i hamile olduğu müjdesini vermişti... Merve Erdoğan bebeğinin cinsiyetini açıkladı.
21 Eylül 1999 ile 28 Haziran 2000 tarihleri arasında yayınlanan ve yayınlandığı döneme damga vuran "Bücür Cadı" dizisinde "Zeliş" karakterine hayat veren Merve Erdoğan, şimdilerde 30 yaşında... Zeliş karakteri ile unutulmayan bir karakteri hayat geçiren Merve Erdoğan, uzun bir süredir ekranlarda yer almıyor.
"KIZIMIZ OLACAK"
"Bu bizim çekirdek ailemizin üç kişi kutladığı ilk bayramdı. Bizim için çok güzeldi umarım sizin için de öyle geçmiştir. Şimdi sizden küçük bir yardım isteyeceğim. Bebeğimizin cinsiyeti belli oldu. Allah'ın iziyle bir kızımız olacak. Sizlerden; aklınıza gelen, sevdiğimiz kız bebek isimlerini yoruma yazmanızı ve bize bu seçimimizde yardımcı olmanızı rica edeceğim. Hadi miniğimizin adını beraber seçelim"