Bücür Cadı'nın Zeliş'i hamile olduğu müjdesini vermişti... Merve Erdoğan bebeğinin cinsiyetini açıkladı: "Aklınıza gelen isimleri bekliyorum"

"KIZIMIZ OLACAK"



"Bu bizim çekirdek ailemizin üç kişi kutladığı ilk bayramdı. Bizim için çok güzeldi umarım sizin için de öyle geçmiştir. Şimdi sizden küçük bir yardım isteyeceğim. Bebeğimizin cinsiyeti belli oldu. Allah'ın iziyle bir kızımız olacak. Sizlerden; aklınıza gelen, sevdiğimiz kız bebek isimlerini yoruma yazmanızı ve bize bu seçimimizde yardımcı olmanızı rica edeceğim. Hadi miniğimizin adını beraber seçelim"