Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere derin yırtmaçlı elbisesiyle sere serpe uzandı! Caner Cindoruk’un partnerine bakın! Balkon pozu olay...
Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere derin yırtmaçlı elbisesiyle sere serpe uzandı! Başrollerini Melis Sezen ve Caner Cindoruk ile paylaştığı Sadakatsiz dizisinde Asya karakterini canlandıran ünlü oyuncu Cansu Dere, Instagram hesabında yayınladığı son fotoğrafla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Derin yırtmaçlı siyah elbisesiyle balkonda uzanarak verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sunan Dere'ye sosyal medya kullanıcılarından yorum ve beğeni yağdı. İşte Cansu Dere'nin sosyal medyayı sallayan o pozu...
05.05.2022 17:58 - Son Güncelleme: 05.05.2022 17:58
Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Asya karakteriyle izleyici karşısına çıkan Cansu Dere, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirmişti.
Sosyal medyada eski fotoğrafların 'tbt' etiketiyle paylaşıldığı Perşembe gününü boş geçmeyen Cansu Dere, derin yırtmaçlı siyah elbisesiyle balkonda uzanarak verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.
Takipçileri, Cansu Dere için "Harikasın", "Siyah kuğu", "Çok güzelsin", "Bakmaya doyamıyorum, bu nasıl güzellik" yorumlarında bulundu.