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Haberler Magazin Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere derin yırtmaçlı elbisesiyle sere serpe uzandı! Caner Cindoruk’un partnerine bakın! Balkon pozu olay...

Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere derin yırtmaçlı elbisesiyle sere serpe uzandı! Caner Cindoruk’un partnerine bakın! Balkon pozu olay...

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere derin yırtmaçlı elbisesiyle sere serpe uzandı! Başrollerini Melis Sezen ve Caner Cindoruk ile paylaştığı Sadakatsiz dizisinde Asya karakterini canlandıran ünlü oyuncu Cansu Dere, Instagram hesabında yayınladığı son fotoğrafla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Derin yırtmaçlı siyah elbisesiyle balkonda uzanarak verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sunan Dere'ye sosyal medya kullanıcılarından yorum ve beğeni yağdı. İşte Cansu Dere'nin sosyal medyayı sallayan o pozu...

05.05.2022 17:58 - Son Güncelleme: 05.05.2022 17:58
Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere derin yırtmaçlı elbisesiyle sere serpe uzandı! Caner Cindoruk’un partnerine bakın! Balkon pozu olay...

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Asya karakteriyle izleyici karşısına çıkan Cansu Dere, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirmişti.

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Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere derin yırtmaçlı elbisesiyle sere serpe uzandı! Caner Cindoruk’un partnerine bakın! Balkon pozu olay...

Ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Son günlerde sosyal medya paylaşımlarına hız veren Dere, Instagram hesabında yayınladığı son fotoğrafla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere derin yırtmaçlı elbisesiyle sere serpe uzandı! Caner Cindoruk’un partnerine bakın! Balkon pozu olay...

Sosyal medyada eski fotoğrafların 'tbt' etiketiyle paylaşıldığı Perşembe gününü boş geçmeyen Cansu Dere, derin yırtmaçlı siyah elbisesiyle balkonda uzanarak verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere derin yırtmaçlı elbisesiyle sere serpe uzandı! Caner Cindoruk’un partnerine bakın! Balkon pozu olay...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere derin yırtmaçlı elbisesiyle sere serpe uzandı! Caner Cindoruk’un partnerine bakın! Balkon pozu olay...

Takipçileri, Cansu Dere için "Harikasın", "Siyah kuğu", "Çok güzelsin", "Bakmaya doyamıyorum, bu nasıl güzellik" yorumlarında bulundu.

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