Şeyma Subaşı bornozlu pozunun ardından şimdi de sevgilisiyle dans etti sosyal medya yıkıldı! Gerçek adı bambaşka olan Meedo'ya bakın siz!
Şeyma Subaşı sevgilisi ile aşka geldi, sosyal medya bu dansı konuşuyor! Gerçek adı bambaşka olan Meedo, Şeyma Subaşı'na ayak uydurdu. Son günlerde sevgilisinin Instagram hesabında sık sık kameralara oynayan Meedo sosyal medya gündeminde... Geçtiğimiz günlerde gerçek adı ortaya çıkan Mohammed Alsaloussi isimli şaibeli milyarder kendini aştı. Bodrum tatilinin ardından İstanbul'a gelen ikili yakın zamanda İbiza'ya geri dönecek. Meedo'sunu ailesi ile tanıştıran Şeyma Subaşı önceki gün Boğaz'a karşı paylaştığı bornozlu pozuyla adından söz ettirirken, bu kez de sevgilisi ile dans ettiği anlar sosyal medyada çok konuşuldu. Subaşı'na, 'Kime neyi kanıtlamaya çalışıyorsun?' şeklinde yorumlar yapıldı.
24.08.2021 11:02
- Son Güncelleme: 24.08.2021 11:02