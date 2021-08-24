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Haberler Magazin Şeyma Subaşı bornozlu pozunun ardından şimdi de sevgilisiyle dans etti sosyal medya yıkıldı! Gerçek adı bambaşka olan Meedo'ya bakın siz!

Şeyma Subaşı bornozlu pozunun ardından şimdi de sevgilisiyle dans etti sosyal medya yıkıldı! Gerçek adı bambaşka olan Meedo'ya bakın siz!

Şeyma Subaşı sevgilisi ile aşka geldi, sosyal medya bu dansı konuşuyor! Gerçek adı bambaşka olan Meedo, Şeyma Subaşı'na ayak uydurdu. Son günlerde sevgilisinin Instagram hesabında sık sık kameralara oynayan Meedo sosyal medya gündeminde... Geçtiğimiz günlerde gerçek adı ortaya çıkan Mohammed Alsaloussi isimli şaibeli milyarder kendini aştı. Bodrum tatilinin ardından İstanbul'a gelen ikili yakın zamanda İbiza'ya geri dönecek. Meedo'sunu ailesi ile tanıştıran Şeyma Subaşı önceki gün Boğaz'a karşı paylaştığı bornozlu pozuyla adından söz ettirirken, bu kez de sevgilisi ile dans ettiği anlar sosyal medyada çok konuşuldu. Subaşı'na, 'Kime neyi kanıtlamaya çalışıyorsun?' şeklinde yorumlar yapıldı.

24.08.2021 11:02 - Son Güncelleme: 24.08.2021 11:02
Şeyma Subaşı bornozlu pozunun ardından şimdi de sevgilisiyle dans etti sosyal medya yıkıldı! Gerçek adı bambaşka olan Meedo’ya bakın siz!

Şeyma Subaşı bornozlu pozunun ardından şimdi de sevgilisiyle dans etti sosyal medya yıkıldı! Gerçek adı bambaşka olan Meedo'ya bakın siz, Şeyma'ya kısa sürede ayak uydurdu...

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Şeyma Subaşı bornozlu pozunun ardından şimdi de sevgilisiyle dans etti sosyal medya yıkıldı! Gerçek adı bambaşka olan Meedo’ya bakın siz!

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo hakkında geçtiğimiz günlerde bir gerçek daha ortaya çıktı! Meğer Mohammed Alsaloussi değilmiş... İşte Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin tam adı ve bugüne kadar ortaya atılan iddialar...

Şeyma Subaşı bornozlu pozunun ardından şimdi de sevgilisiyle dans etti sosyal medya yıkıldı! Gerçek adı bambaşka olan Meedo’ya bakın siz!

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yaşadığı bir dargın bir barışık aşkla çok konuşulan Şeyma Subaşı, sevgilisinin mal varlıklarının sahte olduğu iddiaları gündemdeyken ayrılık kararı almıştı.

Şeyma Subaşı bornozlu pozunun ardından şimdi de sevgilisiyle dans etti sosyal medya yıkıldı! Gerçek adı bambaşka olan Meedo’ya bakın siz!

Subaşı, kısa süre önce sevgilisiyle yeniden barıştı ve sevgilisiyle uçakta samimi poz vermişti. Şu sıralar Bodrum'da olan Şeyma Subaşı, teknede tatilin tadını çıkarıyordu.

Şeyma Subaşı bornozlu pozunun ardından şimdi de sevgilisiyle dans etti sosyal medya yıkıldı! Gerçek adı bambaşka olan Meedo’ya bakın siz!

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Tekneden sıkılan ikili, günlüğü 3 bin 800 Euro'ya (yaklaşık 38 bin lira) olan bir villaya geçti. Mısırlı sevgilisinin kiraladığı lüks villada havuz keyfi yapan Subaşı o anları paylaştı.

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