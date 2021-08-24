Songül Karlı kıvırdı hem oynadı hem de oynattı! Ne sütyensiz ne de bornozlu bu kez dans şovunu paylaştı gören dönüp bir daha baktı
Attığı her adımla adından söz ettiren Songül Karlı, özellikle sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla gündemden düşmüyor. Sütyensiz spor paylaşımı ve bornozlu pozlarıyla uzun bir süre gündem olan Karlı, bu kez sahne aldığı bir düğün organizasyonunda dans ettiği anları paylaştı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan şarkıcının bu paylaşımı da en az diğerleri kadar ilgi gördü. Karlı'nın yeşil elbisesi ise büyük beğeni topladı. Karlı için 'Kraliçem yine farkını konuşturmuş', 'Dost, düşman çatır çatır çatlasın' gibi yorumlar yapıldı. İşte Songül Karlı'nın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımları...
24.08.2021 11:22
- Son Güncelleme: 24.08.2021 11:22
Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiren Songül Karlı, özellikle sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu.