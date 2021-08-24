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Haberler Magazin Emine Ün acı haberi sosyal medya hesabından işte böyle duyurdu: 'Kapkara gün acımın tarifi yok'

Emine Ün acı haberi sosyal medya hesabından işte böyle duyurdu: 'Kapkara gün acımın tarifi yok'

Emine Ün annesinden gelen acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. 10 gün önce kendisi gibi koronavirüs testi pozitif çıkan annesinin yoğun bakıma kaldırıldığını duyurmuştu Emine Ün. Sabaha karşı annesinin vefat ettiğini açıklayan Emine Ün, kendi sağlık durumu hakkında da bilgi verdi. "Ben iyileştim ama bu sabah annemi kaybettik. Şimdi annemi de alıp çıkacağız hastaneden. Çok üzgünüm" diyen Eimne Ün, Instagram hesabından acı haberi işte böyle duyurdu...

24.08.2021 10:16 - Son Güncelleme: 24.08.2021 13:37
Emine Ün acı haberi sosyal medya hesabından işte böyle duyurdu: ’Kapkara gün acımın tarifi yok’

'KAPKARA GÜN ACIMIN TARİFİ YOK'

Emine Ün acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Kronavirüs tedavisi gören annesini kaybettiğini sosyal medya hesabında paylaşan oyuncu Emine Ün, "Acımın tarifi yok" dedi. Yoğun bakım sürecinde yaşadıklarını paylaşan Emine Ün, ölüm haberi sonrası sosyal medyada, "kapkara gün" yazısı paylaştı.

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Emine Ün acı haberi sosyal medya hesabından işte böyle duyurdu: ’Kapkara gün acımın tarifi yok’

Emine Ün, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından annesine sarılıp öptüğü bir fotoğrafını yayınlayan oyuncu, "Şu an üzüntümün tarifi yok" diyerek annesinin yoğun bakıma alındığını duyurmuştu.

Emine Ün acı haberi sosyal medya hesabından işte böyle duyurdu: ’Kapkara gün acımın tarifi yok’

Emine Ün, sabaha karşı yaptığı paylaşımlarla annesinin vefat ettiği duyurdu. Emine Ün, "Annem... Kapkara gün, acımın tarifi yok" ifadelerini kullandı.

Emine Ün acı haberi sosyal medya hesabından işte böyle duyurdu: ’Kapkara gün acımın tarifi yok’

Gazetecilere, "Ben iyileştim ama bu sabah annemi kaybettik. Şimdi annemi de alıp çıkacağız hastaneden. Çok üzgünüm" diyen Emine Ün'e sosyal medyada taziye mesajları yağdı.

Emine Ün acı haberi sosyal medya hesabından işte böyle duyurdu: ’Kapkara gün acımın tarifi yok’

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