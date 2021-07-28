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Şeyma Subaşı biricik Meedo’sunu paylaştı önlemini baştan aldı! ‘Özledim’ dedi sarmaş dolaş pozu sosyal medyaya damga vurdu

Şeyma Subaşı biricik Meedo'sunu paylaştı önlemini baştan aldı! Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile çalkantılı ilişkisiyle magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Subaşı, olaylı ayrılıklarının ardından tekrar bir araya geldiği Meedo ile sarmaş dolaş bir pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Subaşı, paylaşımında yorumları sınırlandırarak eleştirilere karşı önlem almayı da ihmal etmedi. İşte Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yaptığı o paylaşım...

28.07.2021 23:23 - Son Güncelleme: 28.07.2021 23:23
Şeyma Subaşı biricik Meedo’sunu paylaştı önlemini baştan aldı! ‘Özledim’ dedi sarmaş dolaş pozu sosyal medyaya damga vurdu

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığı yapan Şeyma Subaşı, hamile olduğunu duyurduktan hemen sonra bebeğini kaybettiğini açıklamış ve bu esnada ikilinin ayrıldığı öğrenilmişti.

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Şeyma Subaşı biricik Meedo’sunu paylaştı önlemini baştan aldı! ‘Özledim’ dedi sarmaş dolaş pozu sosyal medyaya damga vurdu

Dolandırıcılık, bebek aldırma, ayrılık derken tüm dikkatleri üzerine toplayan Şeyma Subaşı, sürpriz bir kararla Mohammed Alsaloussi ile yeniden bir araya geldi.

Şeyma Subaşı biricik Meedo’sunu paylaştı önlemini baştan aldı! ‘Özledim’ dedi sarmaş dolaş pozu sosyal medyaya damga vurdu

Çalkantılı ilişkisi ile magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, barışma sonrası arşivdeki fotoğrafları tekrar sayfasında yayınlarken uzun bir aradan sonra sevgilisiyle ilk kez paylaşımda bulundu.

Şeyma Subaşı biricik Meedo’sunu paylaştı önlemini baştan aldı! ‘Özledim’ dedi sarmaş dolaş pozu sosyal medyaya damga vurdu

Subaşı, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile verdiği pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Şeyma Subaşı biricik Meedo’sunu paylaştı önlemini baştan aldı! ‘Özledim’ dedi sarmaş dolaş pozu sosyal medyaya damga vurdu

Subaşı'nın "Hayat partnerimi özledim" notuyla takipçilerinin beğenisine sunduğu paylaşım, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.