Şeyma Subaşı bikinili pozlarını paylaştı sonra '3.balayımız' dedi şoke etti! Şeyma Subaşı bitmeyen tatiline tam gaz devam ediyor
Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile çalkantılı ilişkisiyle magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, dolandırıcılık, hamilelik, bebek aldırma, barışma derken son olarak ayrıldığı sevgilisiyle çok konuşuldu. Mısırlı Mohammed Alsaloussi, ilişkisi ve hakkında söylenen dolandırıcılık iddiaları hakkında geçtiğimiz günlerde konuşmuştu. Tüm bunlara rağmen Şeyma Subaşı ve sevgilisi Meedo barıştı ve soluğu tatil için Bodrum'da aldı. Bodrum'daki tekne tatilinin ardından lüks villaya geçti.
18.08.2021 09:20
- Son Güncelleme: 18.08.2021 09:30
Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yaşadığı bir dargın bir barışık aşkla çok konuşulan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, sevgilisinin mal varlıklarının sahte olduğu iddiaları gündemdeyken ayrılık kararı almıştı.
Subaşı, kısa süre önce sevgilisiyle yeniden barıştı ve sevgilisiyle uçakta samimi poz vermişti. Şu sıralar Bodrum'da olan Şeyma Subaşı, teknede tatilin tadını çıkarıyordu.