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Haberler Magazin Şeyma Subaşı bikinili pozlarını paylaştı sonra '3.balayımız' dedi şoke etti! Şeyma Subaşı bitmeyen tatiline tam gaz devam ediyor

Şeyma Subaşı bikinili pozlarını paylaştı sonra '3.balayımız' dedi şoke etti! Şeyma Subaşı bitmeyen tatiline tam gaz devam ediyor

Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile çalkantılı ilişkisiyle magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, dolandırıcılık, hamilelik, bebek aldırma, barışma derken son olarak ayrıldığı sevgilisiyle çok konuşuldu. Mısırlı Mohammed Alsaloussi, ilişkisi ve hakkında söylenen dolandırıcılık iddiaları hakkında geçtiğimiz günlerde konuşmuştu. Tüm bunlara rağmen Şeyma Subaşı ve sevgilisi Meedo barıştı ve soluğu tatil için Bodrum'da aldı. Bodrum'daki tekne tatilinin ardından lüks villaya geçti.

18.08.2021 09:20 - Son Güncelleme: 18.08.2021 09:30
Şeyma Subaşı bikinili pozlarını paylaştı sonra ’3.balayımız’ dedi şoke etti! Şeyma Subaşı bitmeyen tatiline tam gaz devam ediyor

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yaşadığı bir dargın bir barışık aşkla çok konuşulan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, sevgilisinin mal varlıklarının sahte olduğu iddiaları gündemdeyken ayrılık kararı almıştı.

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Şeyma Subaşı bikinili pozlarını paylaştı sonra ’3.balayımız’ dedi şoke etti! Şeyma Subaşı bitmeyen tatiline tam gaz devam ediyor

Subaşı, kısa süre önce sevgilisiyle yeniden barıştı ve sevgilisiyle uçakta samimi poz vermişti. Şu sıralar Bodrum'da olan Şeyma Subaşı, teknede tatilin tadını çıkarıyordu.

Şeyma Subaşı bikinili pozlarını paylaştı sonra ’3.balayımız’ dedi şoke etti! Şeyma Subaşı bitmeyen tatiline tam gaz devam ediyor

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Tekneden sıkılan ikili, günlüğü 3 bin 800 Euro'ya (yaklaşık 38 bin lira) olan bir villaya geçti. Mısırlı sevgilisinin kiraladığı lüks villada havuz keyfi yapan Subaşı o anları paylaştı.

Şeyma Subaşı bikinili pozlarını paylaştı sonra ’3.balayımız’ dedi şoke etti! Şeyma Subaşı bitmeyen tatiline tam gaz devam ediyor

HAVUZ BAŞINDA POZ VERDİ
Mavi bikinisiyle çilekli tart yerken poz veren Subaşı, paylaşımında; "Beni tanıyan herkes yemeyi ne kadar sevdiğimi bilir" ifadelerini kullandı.

Şeyma Subaşı bikinili pozlarını paylaştı sonra ’3.balayımız’ dedi şoke etti! Şeyma Subaşı bitmeyen tatiline tam gaz devam ediyor

Ünlü isim, sözlerine; "Bu dünyanın lezzetlerinden zevk alıyorum. Ve bence tat alma duygumuz bizi hayata bağlayan şeylerden biri. Bu yüzden kilo almaktan korktuğu için yemekten kaçan insanları hiç anlamıyorum.

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