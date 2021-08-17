İstanbullu Gelin’in Fikret’i Salih Bademci bakın kiminle evli ünlü çiftin bir de kızları var! Salih Bademci eşiyle aynı dizideydi...

''Arkadaşlıktan nasıl aşk doğdu?'' sorusuna ise şu cevabı verdiler:

İmer Özgün: Gerçkten çok iyi arkadaştık. Hatta ikimizin de sevgilileri vardı ve sevgililerimizle birlikte birçok defa aynı ortamlarda bulunduk. Ne tuhaf değil mi? Aslında her şey benim üzerimde oynanan bir şakadan doğdu. Salih ve okul arkadaşları sözde Salih'in benden hoşlandığını söylediler ve bize bir sevgililik durumu yakıştırdılar. Şaka gerçek oldu.