İstanbullu Gelin'in Fikret'i Salih Bademci bakın kiminle evli ünlü çiftin bir de kızları var! Salih Bademci eşiyle aynı dizideydi...
İstanbullu Gelin'in Fikret'i Salih Bademci bakın kiminle evli... Bir dönem eşi ile aynı dizide yer alan Salih Bademci'nin kızı İklim ile fotoğrafları sosyal medya gündeminde. 1984 yılında İzmir'de dünyaya gelen Salih Bademci, 2015 yılında kendisi gibi oyuncu olan İmer Özgün ile dünyaevine girdi. Salih Bademci ve İmer Özgün, magazin dünyasında mutlu evlilikleri ile parmakla gösterilen ünlüler arasında. Daha önce verdikleri bir röportajda, "Biz okul ve sınıf arkadaşıyız. Ortak oyunlarda tanıştık ve çok yakın arkadaş olduk." diyen Salih Bademci eşi İmer Özgün ile İstanbullu Gelin dizisinde birlikte rol almıştı. İşte sosyal medya gündeminde yer alan Salih Bademci eşi İmer Özgün ve kızları İklim...
İstanbullu Gelin'in Fikret'i Salih Bademci bakın kiminle evli, ünlü çiftin bir de kızları var! Eşi İmer Özgün ile birlikte İstanbullu Gelin dizisinde rol alan ünlü oyuncu Salih Bademci sosyal medya gündeminde.
Ünlü çift daha önce verdiği bir röportajda, 'İlk görüşte aşk mıydı sizinki?'' sorusuna çift şöyle yanıt verdi:
İmer Özgün: Hiç değildi. İstanbul Devlet Kaonservatuarı'nda okurken Salih benim bir üst sınıfımdaydı, dikkatimi hiç çekmedi.
Salih Bademci: Evet. Biz okul ve sınıf arkadaşıyız. Ortak oyunlarda tanıştık ve çok yakın arkadaş olduk.
''Arkadaşlıktan nasıl aşk doğdu?'' sorusuna ise şu cevabı verdiler:
İmer Özgün: Gerçkten çok iyi arkadaştık. Hatta ikimizin de sevgilileri vardı ve sevgililerimizle birlikte birçok defa aynı ortamlarda bulunduk. Ne tuhaf değil mi? Aslında her şey benim üzerimde oynanan bir şakadan doğdu. Salih ve okul arkadaşları sözde Salih'in benden hoşlandığını söylediler ve bize bir sevgililik durumu yakıştırdılar. Şaka gerçek oldu.