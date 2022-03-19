Şeyma Subaşı bikini vücudunu sergiledi eski aşkı Meedo'ya gönderme eksik olmadı 'saf nazik iyi bir ruha...' Yorum yağmurunu tutuldu
Geçtiğimiz yıl haziran ayında Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi alan ve 'evet' yanıtını veren Şeyma Subaşı, "Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık" diyerek ayrılığı açıkladı. Ardından biten ilişkinin nedeninin anlaşmazlık değil 'dedikodu' olduğu ortaya çıktı. Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Paylaşıma, takipçileri yorum yağdırdı.
Acun Ilıcalı ile evliliğinden Melisa adında bir kızı olan 31 yaşındaki Şeyma Subaşı, ikinci kez gelin olmak için hazırlık yapıyordu. Ancak kötü haber geldi. Şeyma Subaşı, 1.5 yıldır birlikte olduğu Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan ilişkisinin bittiğini Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
"BARIŞMAYACAĞIZ!"
Ayrılık kararını, "Her işte bir hayır vardır. Buna inanıyorum..." diyerek yorumlayan Subaşı, gazetecilerin, "Tekrar birliktelik olur mu?" sorusuna yanıt verdi. Net konuşan Şeyma Subaşı, "Tekrar bir barışma olmayacak." açıklamasını yaptı.
"BİRLİKTELİĞİMİZİ ANLAŞARAK SONLANDIRDIK"
Ünlü isim, fikir ayrılıkları yaşadığı Alsaloussi ile yollarını ayırdıklarını şu sözlerle ifade etmişti:
Sizlerinde bildiği ve tanık olduğu gibi yaklaşık 1,5 senedir Meedo Alsaloussi ile yaşadığımız birlikteliğimizi karşılıklı anlaşarak sonlandırma kararı aldık. Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip, saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Aldığımız bu karar ve yaşadığım hassas sürece siz değerli takipçilerim ve basın mensuplarından saygı ve anlayış rica ediyorum.
Şeyma ilişkinin bitişini her ne kadar,"Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip, saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık" diyerek açıklasa da İşin renginin hiç de Şeyma'nın özetlediği gibi masum olmadığı öğrenildi. Şeyma Subaşı bir gün yakın kız arkadaşlarına Meedo ile ilgili olarak ilişkisini sorgulayan cümleler kullanmış.