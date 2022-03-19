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Kim der ki 49 yaşında! Defne Samyeli iddialı elbisesiyle gündemde! Hem göğüs hem bacak dekoltesi veren Defne yine çok konuşuldu

Kim der ki 49 yaşında! Eski spiker, şimdilerde ise şarkıcı ve oyuncu kimliğiyle ön plana çıkan Defne Samyeli, bir mekanda sahne aldı. İddialı sahne kostümleriyle sık sık adından söz ettiren Samyeli, yine çok dikkat çeken bir tercihte bulundu. Derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle sahneye çıkan 49 yaşındaki şarkıcı, konserden görüntülerini sosyal medya hesabında yayınlaması üzerine gündem oldu. Fit hali ve iddialı kostümüyle kısa sürede çok konuşulan isimler arasında yer alan Samyeli'nin elbisesini gören dönüp bir daha baktı. İşte Defne Samyeli'nin sosyal medyada gündem olan sahne kostümü...

19.03.2022 01:47 - Son Güncelleme: 19.03.2022 01:54
Kim der ki 49 yaşında! Defne Samyeli iddialı elbisesiyle gündemde! Hem göğüs hem bacak dekoltesi veren Defne yine çok konuşuldu

Spikerlik mesleğini bırakıp kariyerine oyuncu ve şarkıcı olarak devam eden Defne Samyeli, bir mekanda sahne aldı.

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Kim der ki 49 yaşında! Defne Samyeli iddialı elbisesiyle gündemde! Hem göğüs hem bacak dekoltesi veren Defne yine çok konuşuldu

İddialı sahne kostümleriyle sık sık adından söz ettiren Samyeli, yine çok dikkat çeken bir tercihte bulundu.

Kim der ki 49 yaşında! Defne Samyeli iddialı elbisesiyle gündemde! Hem göğüs hem bacak dekoltesi veren Defne yine çok konuşuldu

Derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle sahneye çıkan 49 yaşındaki şarkıcı, konserden görüntülerini sosyal medya hesabında yayınlaması üzerine gündem oldu.

Kim der ki 49 yaşında! Defne Samyeli iddialı elbisesiyle gündemde! Hem göğüs hem bacak dekoltesi veren Defne yine çok konuşuldu

Şarkı söylediği anları sosyal medya hesabında yayınlayan Samyeli'nin paylaşımı, kısa sürede birçok magazin ve fan sayfası tarafından yayınlandı.

Kim der ki 49 yaşında! Defne Samyeli iddialı elbisesiyle gündemde! Hem göğüs hem bacak dekoltesi veren Defne yine çok konuşuldu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, binlerce yorum ve beğeni aldı.

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