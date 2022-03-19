Sanat dünyası 18 Mart şehitlerini andı 1915 Çanakkale Köprüsü'ne selam durdu! Alişan, Muazzez Ersoy, Hadise...
Çanakkale'de kazanılan şanlı zafer, her yıl 18 Mart'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi olarak kutlanıyor. 107. yıl dönümünde açılışı yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü, coşkuyu daha da artırdı. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıldönümünü kutlayanlar arasında sanat camiasının ünlü isimleri de vardı. Ünlü isimler sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar ile kutladı.
Sanat dünyası, büyük zaferimize ve görkemli köprümüze selam durdu. Magazin dünyasının ünlü isimleri, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıldönümünü sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar ile kutladı.
HÜLYA KOÇYİĞİT: Çanakkale Zaferi'mizin 107. yıldönümünde dünyaya karşı kahramanlıklarıyla destan yazan başta Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi, minnetle anıyorum. Bugün Türkiye için tarihi bir gün. Bugün Çanakkale Boğazı, 1915 Çanakkale Köprüsü'yle taçlanıyor. Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü unvanına sahip. Üstünde taşıdığı sembollerle bu eser Türk milletinin gururudur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi ve liderliğinde, emeği geçen herkese teşekkür ederim.
SİNAN AKÇIL: Çanakkale Köprüsü'nü görünce iki ayrı duygu yaşadım. Birincisi Çanakkale doğumlu babamın bugünleri görebilmiş olmasının mutluluğu, ikincisi bir Türk genci olarak yine kendimi gururlu hissetmem... Çalışkanlık, azim, vizyon dolu yepyeni bir armağandır bu köprü. Çanakkale geçilmez! Düşmanlar asla geçemedi de zaten ama artık her Türk vatandaşı gururla bu köprüden geçecek. Dünyaya da şu mesajı vermiş olacağız; Çanakkale ancak biz izin verirsek geçilir, hem de en güzel şekilde...
HADİSE: Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere kahraman askerlerimizi minnetle anıyorum.
ALİŞAN: Hepimizin gururlanacağı bir başyapıta imza atıldı. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkürler.