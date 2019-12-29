Şeyma Subaşı amuda kalktı sevgilisinden tam not aldı! İşte sosyal medyanın konuştuğu görüntü

Şeyma Subaşı Instagram'dan amuda kalktığı anın videosunu paylaştı, sosyal medya ikiye bölündü. 29 yaşındaki bir çocuk annesi Şeyma Subaşı, verdiği kilolarla dikkat çekerken, bazı sosyal medya kullanıcıları yaptığı harekete anlam veremedi bazıları ise "harika" şeklinde yorumlarda bulundu. Şeyma Subaşı'nın spor yaparken çekildiği videoya ilk yorum sevgilisi Guido Senia'dan geldi. İşte Şeyma Subaşı'nın ve diğer ünlülerin spor yaparken çekildikleri görüntüler...