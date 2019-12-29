Şeyma Subaşı amuda kalktı sevgilisinden tam not aldı! İşte sosyal medyanın konuştuğu görüntü
Şeyma Subaşı Instagram hesabından amuda kalktığı anların videosunu paylaştı, ilk yorum sevgilisi İtalyan Guido Senia'dan geldi. 29 yaşındaki bir çocuk annesi Şeyma Subaşı'nın fit vücudunun hemen hemen her gün spor yapmasına bağlı olduğunu biliyoruz. Acun Ilıcalı hakkında yaptığı açıklamalarla gündemi meşgul eden Şeyma Subaşı, bu kez de spor yaparken çekildiği video ile çok konuşuldu. Amuda kalkan Şeyma Subaşı'nın verdiği kilolar ise dikkat çekti. İşte Şeyma Subaşı ve diğer ünlü isimlerin spor yaparken çekildikleri pozlar...
29.12.2019 16:19
- Son Güncelleme: 29.12.2019 16:19
Şeyma Subaşı Instagram'dan amuda kalktığı anın videosunu paylaştı, sosyal medya ikiye bölündü. 29 yaşındaki bir çocuk annesi Şeyma Subaşı, verdiği kilolarla dikkat çekerken, bazı sosyal medya kullanıcıları yaptığı harekete anlam veremedi bazıları ise "harika" şeklinde yorumlarda bulundu. Şeyma Subaşı'nın spor yaparken çekildiği videoya ilk yorum sevgilisi Guido Senia'dan geldi. İşte Şeyma Subaşı'nın ve diğer ünlülerin spor yaparken çekildikleri görüntüler...
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