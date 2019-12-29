Pınar Altuğ'un gençlik yıllarına ait mayolu fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Çocuklar Duymasın'ın yıldızına bakın!

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile milyonları kendisine hayran bırakan Pınar Altuğ, Türkiye'nin sevilen oyuncularından biri haline geldi. Altuğ, 21 yaşındayken "Miss Turkey" adlı yarışmada birinci olarak adını iyiden iyiye duyurmaya başladı. Türkiye güzeli seçildikten sonra öğrenimini yarıda bırakan 45 yaşındaki Pınar Altuğ'un o yıllara ait mayolu fotoğrafları sosyal medyada çok konuşuldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Pınar Altuğ'un gençlik yıllarına ait fotoğrafı sizi çok şaşırtacak. İşte başta Pınar Altuğ olmak üzere ünlülerin 'Yok artık' dedirten değişimleri.

29.12.2019 16:56 - Son Güncelleme: 29.12.2019 16:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





