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Ajda Pekkan ile Hülya Koçyiğit'in 56 yıllık gerçeği! Mayolu fotoğrafları olay oldu

Ajda Pekkan ile Hülya Koçyiğit'in tanışma hikayesi magazin gündemine damga vurdu. 56 yıllık dostluğun nasıl başladığını anlatan Yeşilçam'ın usta sanatçıları Ajda Pekkan ile Hülya Koçyiğit, 1963 yılında birlikte katıldıkları Ses Dergisi günlerinden bahsederken mayo kardeşliği ile tanışma anıları ile dikkat çekti. Hülya Koçyiğit mayolu fotoğrafın çekildiği günü anlattı.

29.12.2019 14:25 - Son Güncelleme: 29.12.2019 14:25
Ajda Pekkan ile Hülya Koçyiğit'in 56 yıllık gerçeği! Mayolu fotoğrafları olay oldu

TRT2 ekranlarında yayınlanan 'Film Gibi Hayatlar' programında Hülya Koçyiğit'in bu haftaki konuğu 56 yıllık arkadaşı Ajda Pekkan oldu. İkili, programda dostluklarının nasıl başladığını anlattı. Hülya Koçyiğit ile Ajda Pekkan'ın mayolu fotoğrafları ise magazin gündemini epey meşgul etti.

Ajda Pekkan ile Hülya Koçyiğit'in 56 yıllık gerçeği! Mayolu fotoğrafları olay oldu

Hülya Koçyiğit'in sunuculuğunu üstlendiği 'Film Gibi Hayatlar' programının bu haftaki konuğu Ajda Pekkan oldu. Dünü, bugünü ve geleceği konuşan iki yakın dost, tanışma hikayelerini izleyicilerle paylaştı.

Ajda Pekkan ile Hülya Koçyiğit'in 56 yıllık gerçeği! Mayolu fotoğrafları olay oldu

İkilinin 1963 yılında birlikte katıldıkları Ses Dergisi günlerinden bahsederken mayo kardeşliği ile tanışma anıları dikkat çekti. Hülya Koçyiğit programda o anları şöyle anlattı:

Ajda Pekkan ile Hülya Koçyiğit'in 56 yıllık gerçeği! Mayolu fotoğrafları olay oldu

'AJDA, BANA MAYOSUNU VERDİ'
"Ben senin o güzel yüreğini bu yarışmada tanıdım. Deneme çekimi için bizi plaja davet etmişlerdi, biz oraya yetenek sınavına gittiğimizi düşünüyoruz ama 'Şimdi kızlar lütfen mayonuzu giyin, böyle görüntünüzü alacağız' dediler ve soyunma odasına gittik ama benim yanımda mayo yok. Derken oradan kadife bir ses 'Ben bikini giyeceğim sen benim mayomu giyebilirsin' dedi. O gün başlayan dostluk, ne mutlu ki seni tanıdım."

Ajda Pekkan ile Hülya Koçyiğit'in 56 yıllık gerçeği! Mayolu fotoğrafları olay oldu

Ajda Pekkan da "Babam da bana niye bikini giydin?" dediğinde de "Benim canım arkadaşım Hülya'ya vermiştim mayomu" demiştim diyerek 17'li yaşlarına döndüler, o günleri konuştular. Pekkan'ın "Şimdilerde olmayan arkadaşlıklar o zamanlarda vardı" sözleri dikkat çekti..

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