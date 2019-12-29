Ajda Pekkan ile Hülya Koçyiğit'in 56 yıllık gerçeği! Mayolu fotoğrafları olay oldu

'AJDA, BANA MAYOSUNU VERDİ'

"Ben senin o güzel yüreğini bu yarışmada tanıdım. Deneme çekimi için bizi plaja davet etmişlerdi, biz oraya yetenek sınavına gittiğimizi düşünüyoruz ama 'Şimdi kızlar lütfen mayonuzu giyin, böyle görüntünüzü alacağız' dediler ve soyunma odasına gittik ama benim yanımda mayo yok. Derken oradan kadife bir ses 'Ben bikini giyeceğim sen benim mayomu giyebilirsin' dedi. O gün başlayan dostluk, ne mutlu ki seni tanıdım."