Ajda Pekkan ile Hülya Koçyiğit'in 56 yıllık gerçeği! Mayolu fotoğrafları olay oldu
Ajda Pekkan ile Hülya Koçyiğit'in tanışma hikayesi magazin gündemine damga vurdu. 56 yıllık dostluğun nasıl başladığını anlatan Yeşilçam'ın usta sanatçıları Ajda Pekkan ile Hülya Koçyiğit, 1963 yılında birlikte katıldıkları Ses Dergisi günlerinden bahsederken mayo kardeşliği ile tanışma anıları ile dikkat çekti. Hülya Koçyiğit mayolu fotoğrafın çekildiği günü anlattı.
'AJDA, BANA MAYOSUNU VERDİ'
"Ben senin o güzel yüreğini bu yarışmada tanıdım. Deneme çekimi için bizi plaja davet etmişlerdi, biz oraya yetenek sınavına gittiğimizi düşünüyoruz ama 'Şimdi kızlar lütfen mayonuzu giyin, böyle görüntünüzü alacağız' dediler ve soyunma odasına gittik ama benim yanımda mayo yok. Derken oradan kadife bir ses 'Ben bikini giyeceğim sen benim mayomu giyebilirsin' dedi. O gün başlayan dostluk, ne mutlu ki seni tanıdım."