Şeyma Subaşı aldatıldı! Guido Senia Şeyma Subaşı'nı bakın kiminle aldattı! İşte o anların görüntüsü
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'dan boşandıktan kısa bir süre sonra İtalyan Guido Senia ile yeni bir aşka yelken açtı. Vakitlerinin büyük bir kısmını yurtdışında geçiren aşıklar Guido Senia ve Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir partide objektiflerin karşısına çıkmıştı. İkilinin ayrıldığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. İddiaya göre Guido Senia Şeyma Subaşı'nı Dubai'de aldattı. İşte o anların görüntüsü...
03.12.2019 12:34
- Son Güncelleme: 03.12.2019 12:34
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