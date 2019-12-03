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Şeyma Subaşı aldatıldı! Guido Senia Şeyma Subaşı'nı bakın kiminle aldattı! İşte o anların görüntüsü

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'dan boşandıktan kısa bir süre sonra İtalyan Guido Senia ile yeni bir aşka yelken açtı. Vakitlerinin büyük bir kısmını yurtdışında geçiren aşıklar Guido Senia ve Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir partide objektiflerin karşısına çıkmıştı. İkilinin ayrıldığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. İddiaya göre Guido Senia Şeyma Subaşı'nı Dubai'de aldattı. İşte o anların görüntüsü...

03.12.2019 12:34 - Son Güncelleme: 03.12.2019 12:34
Şeyma Subaşı aldatıldı! Guido Senia Şeyma Subaşı'nı bakın kiminle aldattı! İşte o anların görüntüsü

Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia tarafından aldatıldı! Bu iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz haftalarda kişisel YouTube kanalından sevgilisi Guido Senia ile samimi hallerini paylaşarak herkesi şaşırtan Şeyma Subaşı'nın aldatıldığı iddia edildi.

Şeyma Subaşı aldatıldı! Guido Senia Şeyma Subaşı'nı bakın kiminle aldattı! İşte o anların görüntüsü

YouTube kanalından paylaştığı videosunda Subaşı, sevgilisinin yanına giderek "Şeyma hakkında ne düşünüyorsun?" diye sormuştu. Sevgilisini çok sevdiğini söyleyen Guido ise "Şeyma müthiş bir kadın. Tam bir ilham kaynağı. Hayatımızda olduğu için hepimiz çok şanslıyız" diyerek öpücüklere boğmuştu.

Şeyma Subaşı aldatıldı! Guido Senia Şeyma Subaşı'nı bakın kiminle aldattı! İşte o anların görüntüsü

O anların ardından bomba bir iddia sosyal medyaya düştü. Magagenius sayfasının iddiasına göre İtalyan DJ, Şeyma Subaşı'nı bir Türk kızıyla aldattı. İşte o görüntü...

Şeyma Subaşı aldatıldı! Guido Senia Şeyma Subaşı'nı bakın kiminle aldattı! İşte o anların görüntüsü

İtalyan DJ Guido Senia'nın Dubai'de S.B. isminde isminde bir Türk kızı ile gece kulübünde sarmaş dolaş eğlendiği belirtildi. Bu iddiaların ardından Şeyma Subaşı'nın hemen Senia'yı terk ettiği de konuşuldu.

Şeyma Subaşı aldatıldı! Guido Senia Şeyma Subaşı'nı bakın kiminle aldattı! İşte o anların görüntüsü

Henüz ise Şeyma Subaşı veya sevgilisi Guido Senia çıkan haberler hakkında bir açıklama yapmadı. Subaşı'nın bu ihanet karşısında ne yapacağı merak konusu oldu.

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