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Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Uğur Güneş'in sevgilisi Reyhan Cansu aldatıldığı itiraf etti

ATV ekranlarında yayınlanan, birçok kişi tarafından sevilerek izlenen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş'in geçtiğimiz günlerde herkesten gizlediği sevgilisi ifşa olmuş, o kişi teknik direktör Levent Eriş'in eski eşi Reyhan Cansu çıkmıştı. Uğur Güneş, 13 Ocak 1987 tarihinde Ankara'da doğdu. Aslen Ankaralı olan Güneş'in bir erkek ve bir kız kardeşi vardır.

03.12.2019 13:08 - Son Güncelleme: 03.12.2019 13:10
Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Uğur Güneş'in sevgilisi Reyhan Cansu aldatıldığı itiraf etti

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş'in sevgilisi Reyhan Cansu aldatıldığını iddia etti.

Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Uğur Güneş'in sevgilisi Reyhan Cansu aldatıldığı itiraf etti

Ortaya çıkan bu aşk magazin gündemini meşgul etmiş, ikilinin ilişkisi çok konuşulmuştu. Haklarında çıkan aşk haberleri üzerine hiçbir yorum yapmayan çiftten Reyhan Cansu, ilk kez Uğur Güneş'le ilişkisi hakkında konuştu ve aldatıldığını itiraf etti.

Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Uğur Güneş'in sevgilisi Reyhan Cansu aldatıldığı itiraf etti

Eski sevgilisi Uğur Güneş'le bir dönem aşk yaşadığını itiraf eden Reyhan Cansu, şunları söyledi:

Prim yaptı: "Ayrılık sonrası sessizliğimi korudum. Ancak Uğur Bey, kameralar karşısına çıkıp 'O kişilere prim vermeyin' dedi. Çirkin bir üslupla konuşması kadına bakış açısını göstermiş oldu. Çıkıp, 'Biz arkadaşız' da diyebilirdi. Aslında benimle prim yapan kendisidir.''

Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Uğur Güneş'in sevgilisi Reyhan Cansu aldatıldığı itiraf etti

Aldattı: ''Geçmişte yaşadık ve bitti. Beni aldatan biriyle hiçbir şey yokmuş gibi devam edemezdim. Sanırım bunu hazmedemiyor.''

Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Uğur Güneş'in sevgilisi Reyhan Cansu aldatıldığı itiraf etti

Dublörümle beraber: ''Bana benzer bir kadınla kendisini görünce arkadaşlarım haber verdiler. Benim tek yorumum dublörlerimle mutlu olmaya devam etsin oldu ve ayrıldık."

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