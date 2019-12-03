Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Uğur Güneş'in sevgilisi Reyhan Cansu aldatıldığı itiraf etti

Eski sevgilisi Uğur Güneş'le bir dönem aşk yaşadığını itiraf eden Reyhan Cansu, şunları söyledi:

Prim yaptı: "Ayrılık sonrası sessizliğimi korudum. Ancak Uğur Bey, kameralar karşısına çıkıp 'O kişilere prim vermeyin' dedi. Çirkin bir üslupla konuşması kadına bakış açısını göstermiş oldu. Çıkıp, 'Biz arkadaşız' da diyebilirdi. Aslında benimle prim yapan kendisidir.''