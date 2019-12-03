Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Uğur Güneş'in sevgilisi Reyhan Cansu aldatıldığı itiraf etti
ATV ekranlarında yayınlanan, birçok kişi tarafından sevilerek izlenen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş'in geçtiğimiz günlerde herkesten gizlediği sevgilisi ifşa olmuş, o kişi teknik direktör Levent Eriş'in eski eşi Reyhan Cansu çıkmıştı. Uğur Güneş, 13 Ocak 1987 tarihinde Ankara'da doğdu. Aslen Ankaralı olan Güneş'in bir erkek ve bir kız kardeşi vardır.
Eski sevgilisi Uğur Güneş'le bir dönem aşk yaşadığını itiraf eden Reyhan Cansu, şunları söyledi:
Prim yaptı: "Ayrılık sonrası sessizliğimi korudum. Ancak Uğur Bey, kameralar karşısına çıkıp 'O kişilere prim vermeyin' dedi. Çirkin bir üslupla konuşması kadına bakış açısını göstermiş oldu. Çıkıp, 'Biz arkadaşız' da diyebilirdi. Aslında benimle prim yapan kendisidir.''