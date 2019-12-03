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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 150. bölümünü kutladı! İşte EDHO oyuncularından renkli görüntüler...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 150. bölümünü pasta keserek kutladı. Atv ekranlarında 5 yıldır izleyicisi ile buluşan efsane dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın derin meselelerin konuşulduğu masada bu kez kahkahalar vardı. Ağır abilerin birbirine racon kestiği o masada 5 yıl süren serüvenin başarısı konuşuldu. Başrol oyuncusu Oktay Kaynarca ve Yönetmen Onur Tan olmak üzere tüm EDHO ekibi, şimdiye kadar onları yalnız bırakmayan sadık izleyicilerine de sonsuz teşekkürlerini iletti. Koşuyolu Valide Sultan Kasrı'ndaki setinde tüm oyuncular ve Atv yöneticilerinin birlikte pasta kestiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 150. bölüm kutlamasında renkli görüntüler ortaya çıktı. İşte güçlü oyuncu kadrosuyla 5 yıl boyunca izleyiciye aynı heyecanı yaşatan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncularının o anları...

03.12.2019 11:33 - Son Güncelleme: 03.12.2019 12:20
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 150. bölümünü kutladı! İşte EDHO oyuncularından renkli görüntüler...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibi ve Atv yöneticileri birlikte 150. bölümü kutladı. Önceki gün Koşuyolu Valide Sultan Kasrı'ndaki setinde yapılan kutlamada renkli anlara şahit olundu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 150. bölümünü kutladı! İşte EDHO oyuncularından renkli görüntüler...

Oktay Kaynarca 150. Yıl pastasını keserek hemen tadına baktı ve oyuncu arkadaşlarına tek tek tattırdı.

Ekibin sözcülüğünü üstlenen Onur Tan ve Oktay Kaynarca, "Bu bir ekip çalışması. Başarı tesadüf değildir. Çok çalıştık ve inandık. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 150. bölümünü kutladı! İşte EDHO oyuncularından renkli görüntüler...

EDHO'nun yönetmeni Onur Tan, kutlamada aralarında bulunmayan ve Ekim ayında hayatını kaybeden usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'na da teşekkürlerini iletmeyi unutmadı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 150. bölümünü kutladı! İşte EDHO oyuncularından renkli görüntüler...

atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 150. Bölüme ulaştı. Salı günlerinin değişmez dizisi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibi Koşuyolu Valide Sultan Kasrı'ndaki setinde tüm oyuncular ve atv yöneticileri birlikte pasta kesti.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 150. bölümünü kutladı! İşte EDHO oyuncularından renkli görüntüler...

Başrollerini Oktay Kaynarca, Naz Elmas, Mustafa Üstündağ, Hüseyin Avni Danyal, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba, Sabina Toziya gibi başarılı oyuncuları yer aldığı EDHO ekibi, şimdiye kadar onları yalnız bırakmayan sadık izleyicilerine de sonsuz teşekkürlerini iletti.

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