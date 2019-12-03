Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 150. bölümünü kutladı! İşte EDHO oyuncularından renkli görüntüler...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 150. bölümünü pasta keserek kutladı. Atv ekranlarında 5 yıldır izleyicisi ile buluşan efsane dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın derin meselelerin konuşulduğu masada bu kez kahkahalar vardı. Ağır abilerin birbirine racon kestiği o masada 5 yıl süren serüvenin başarısı konuşuldu. Başrol oyuncusu Oktay Kaynarca ve Yönetmen Onur Tan olmak üzere tüm EDHO ekibi, şimdiye kadar onları yalnız bırakmayan sadık izleyicilerine de sonsuz teşekkürlerini iletti. Koşuyolu Valide Sultan Kasrı'ndaki setinde tüm oyuncular ve Atv yöneticilerinin birlikte pasta kestiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 150. bölüm kutlamasında renkli görüntüler ortaya çıktı. İşte güçlü oyuncu kadrosuyla 5 yıl boyunca izleyiciye aynı heyecanı yaşatan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncularının o anları...
03.12.2019 11:33
- Son Güncelleme: 03.12.2019 12:20
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