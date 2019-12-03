Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 150. bölümünü kutladı! İşte EDHO oyuncularından renkli görüntüler...

Oktay Kaynarca 150. Yıl pastasını keserek hemen tadına baktı ve oyuncu arkadaşlarına tek tek tattırdı.

Ekibin sözcülüğünü üstlenen Onur Tan ve Oktay Kaynarca, "Bu bir ekip çalışması. Başarı tesadüf değildir. Çok çalıştık ve inandık. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.