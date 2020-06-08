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Şeyma Subaşı Alaçatı gecelerinde koronavirüsü unuttu! Üstelik kızı Melisa da yanında...

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın bir yıllık evliliklerini sonlandırmasının ardından Subaşı'nın aldığı nafaka konuşulmuştu. Şubaşı'nın hesap hareketlerini bankanın sistemi üzerinden kayda alıp sosyal medyada paylaşan banka memuru, önce işinden oldu, ardından savcılığa şikayet edildi. Bankacı hakkında hapis istemiyle dava açıldı. Şeyma Subaşı ise sevgilisi Guido Senia ve Dominik'ten dönen kızı Melisa ile birlikte Alaçatı da tatil yapıyor. Ancak genç anne, önceki gün 8 kişilik arkadaş grubu ile birlikte eğlence mekanında adeta koronavirüsü unutmuşçasına eğlendi.

08.06.2020 15:43 - Son Güncelleme: 08.06.2020 15:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





