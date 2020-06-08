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Şeyma Subaşı Alaçatı gecelerinde koronavirüsü unuttu! Üstelik kızı Melisa da yanında...

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın bir yıllık evliliklerini sonlandırmasının ardından Subaşı'nın aldığı nafaka konuşulmuştu. Şubaşı'nın hesap hareketlerini bankanın sistemi üzerinden kayda alıp sosyal medyada paylaşan banka memuru, önce işinden oldu, ardından savcılığa şikayet edildi. Bankacı hakkında hapis istemiyle dava açıldı. Şeyma Subaşı ise sevgilisi Guido Senia ve Dominik'ten dönen kızı Melisa ile birlikte Alaçatı da tatil yapıyor. Ancak genç anne, önceki gün 8 kişilik arkadaş grubu ile birlikte eğlence mekanında adeta koronavirüsü unutmuşçasına eğlendi.

08.06.2020 15:43 - Son Güncelleme: 08.06.2020 15:43
Şeyma Subaşı Alaçatı gecelerinde koronavirüsü unuttu! Üstelik kızı Melisa da yanında...

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, koronavirüs salgınının önlenmesi için alınan kısıtlamaların kaldırılmasının ardından kızı Melisa Ilıcalı ile soluğu Çeşme'nin şirin tatil cenneti Alaçatı'da aldı.

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Şeyma Subaşı Alaçatı gecelerinde koronavirüsü unuttu! Üstelik kızı Melisa da yanında...

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir mekanın sezon açılışına katılan Subaşı, 8 kişilik arkadaş grubu ile yemek yedi, çalan müzikler eşliğinde eğlendi.

Şeyma Subaşı Alaçatı gecelerinde koronavirüsü unuttu! Üstelik kızı Melisa da yanında...

Önceki gün DJ sevgilisi Guido Senia ile Nişantaşı'nda objektiflere takılan Şeyma Subaşı, corona virüs salgını nedeniyle yaklaşık üç aydır ayrı kaldığı kızı için koluna bir figürün kafatasında bebek cenini resmi olan dövme yaptırmıştı.

Şeyma Subaşı Alaçatı gecelerinde koronavirüsü unuttu! Üstelik kızı Melisa da yanında...

Melisa, uzun süre babası Acun Ilıcalı ile birlikte 'Survivor 2020' yarışmasının çekimlerinin gerçekleştiği Dominik Cumhuriyeti'nde kalmıştı.

Şeyma Subaşı Alaçatı gecelerinde koronavirüsü unuttu! Üstelik kızı Melisa da yanında...

Şeyma Subaşı'nın magazin gündeminde yeri yalnızca bununda sınırlı değil...

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