Şeyma Subaşı abonelik ücretini artırdı herkesin ağzı açık kaldı! Milyarder aşkıyla düğününe günler kala bomba hamle geldi işte o görüntülerin bedeli...
Şeyma Subaşı abonelik ücretini artırdı herkesin ağzı açık kaldı! Milyarder aşkıyla düğününe günler kala bomba hamle geldi. Mısırlı aşkı meedo ile nikah masasına oturacak olan Şeyma Subaşı'nın özel hayatını takip etmenin bedeli gittikçe yükseliyor. İşte fiyatı artıran Şeyma Subaşı'nın özel görüntülerini izlemenin bedeli...
31.03.2023 15:50 - Son Güncelleme: 31.03.2023 16:05
"PARAYI VEREN DÜDÜĞÜ ÇALACAK"
Şeyma Subaşı abonelik ücretini artırdı herkesin ağzı açık kaldı! Milyarder aşkıyla düğününe günler kala bomba hamle geldi.
Özel hayatını sosyal medyada abonelik sistemine açan Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını.
ŞEYMA SUBAŞI ABONELİK ÜCRETİNE ZAM YAPTI | VİDEO