Kardeşlerim'in Ömer'i Bilal Yiğit Koçak’tan İspanya çıkarması! Hayranları etrafında pervane oldu Yiğit elleriyle tatlı götürdü
Atv ekranlarının fenomen dizisi Kardeşlerim'in yakışıklı oyuncusu Bilal Yiğit Koçak'a İspanya'da yoğun ilgi... Cumartesi akşamlarının fenomen yapımı Kardeşlerim, İspanya'da 'Hermanos' adıyla izleyici karşısına çıkıyor ve orada da büyük bir kitle tarafından takip ediliyor. Daha önce Onur Seyit Yaran'ın İspanya'ya çıkarma yapmasının ardından bu kez sıra dizinin Ömer'i Bilal Yiğit Koçak'a geldi. Koçak, kendisini bekleyen İspanyol hayranlarına tatlı götürdü.
31.03.2023 15:01 - Son Güncelleme: 31.03.2023 16:06