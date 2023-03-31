RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Magazin Kardeşlerim'in Ömer'i Bilal Yiğit Koçak’tan İspanya çıkarması! Hayranları etrafında pervane oldu Yiğit elleriyle tatlı götürdü

Kardeşlerim'in Ömer'i Bilal Yiğit Koçak’tan İspanya çıkarması! Hayranları etrafında pervane oldu Yiğit elleriyle tatlı götürdü

Atv ekranlarının fenomen dizisi Kardeşlerim'in yakışıklı oyuncusu Bilal Yiğit Koçak'a İspanya'da yoğun ilgi... Cumartesi akşamlarının fenomen yapımı Kardeşlerim, İspanya'da 'Hermanos' adıyla izleyici karşısına çıkıyor ve orada da büyük bir kitle tarafından takip ediliyor. Daha önce Onur Seyit Yaran'ın İspanya'ya çıkarma yapmasının ardından bu kez sıra dizinin Ömer'i Bilal Yiğit Koçak'a geldi. Koçak, kendisini bekleyen İspanyol hayranlarına tatlı götürdü.

31.03.2023 15:01 - Son Güncelleme: 31.03.2023 16:06
Kardeşlerim’in Ömer’i Bilal Yiğit Koçak’tan İspanya çıkarması! Hayranları etrafında pervane oldu Yiğit elleriyle tatlı götürdü

Cumartesi akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen Kardeşlerim'de Ömer karakterini canlandıran Bilal Yiğit Koçak fırtınası şimdilerde İspanya'da esiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kardeşlerim’in Ömer’i Bilal Yiğit Koçak’tan İspanya çıkarması! Hayranları etrafında pervane oldu Yiğit elleriyle tatlı götürdü

Atv ekranlarının fenomen dizisi Kardeşlerim, İspanya'da 'Hermanos' adıyla yayınlanıyor.

Kardeşlerim’in Ömer’i Bilal Yiğit Koçak’tan İspanya çıkarması! Hayranları etrafında pervane oldu Yiğit elleriyle tatlı götürdü

Dizinin yıldızları da İspanya'da yoğun ilgi görüyor.

Kardeşlerim’in Ömer’i Bilal Yiğit Koçak’tan İspanya çıkarması! Hayranları etrafında pervane oldu Yiğit elleriyle tatlı götürdü

Son olarak dizinin Ömer'i Bilal Yiğit Koçak, İspanya'daydı.

Kardeşlerim’in Ömer’i Bilal Yiğit Koçak’tan İspanya çıkarması! Hayranları etrafında pervane oldu Yiğit elleriyle tatlı götürdü

Özel bir röportaj da veren Koçak ardından hayranlarıyla buluştu.

SON DAKİKA