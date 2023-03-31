Alina Boz'un pozları ortalığı salladı gören bir daha baktı! Sezen Aksu'nun müstakbel Rus gelinine ünlülerden mesaj yağdı: "Sanat eseri sanki"
Alina Boz'un pozları ortalığı salladı gören bir daha baktı! Sezen Aksu'nun müstakbel gelinine ünlülerden mesaj yağdı. 14 Haziran 1998'de Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında kırsal bir kasabada dünyaya gelen Alina Boz Instagram paylaşımıyla gündem oldu. Uzun yıllardır Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşayan Alina Boz sosyal medyada yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
31.03.2023 16:12 - Son Güncelleme: 31.03.2023 16:19
"SANAT ESERİ SANKİ"
Alina Boz'un pozları ortalığı salladı gören bir daha baktı! Sezen Aksu'nun müstakbel Rus gelinine ünlülerden mesaj yağdı.
Annesine benzerliği ile sık sık adından söz ettiren genç oyuncu Alina Boz Instagram paylaşımlarıyla sosyal medya gündeminde.
Hayatı merak edilen Alina Boz'un sevgilisinin Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer olduğunu öğrenenler şaşıp kaldı. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin eşleri ve sevgilileri...