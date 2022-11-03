Seyirci hemen kollarını açtı! O kız dizisine sürpriz oyuncu! 'Hoş geldin' Gerçek hikayesiyle darma duman eden O Kız bakın kimin hikayesiymiş!

O KIZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Zeynep, binlerce genç kız gibi sosyal medya fenomeni olup, yaşadığı fakir hayattan kurtulmanın hayallerini kurar. Ama o, bunun için çabalarken bir yandan da babasına "annelik" yapmaktadır. Çünkü 45 yaşındaki koca adam, 5 yaşında bir çocuğun duygusuna ve zekasına sahiptir.