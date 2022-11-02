Hande Erçel’in göğüs dekoltesiyle paylaştı! Sosyal medya ikiye bölündü: “Eski hali daha güzeldi” Kerem Bürsin ile anılıyordu...

Bürsin'in, basın mensuplarının "Hande Erçel ile yeniden barıştığınız konuşuluyor. Barışma oldu mu? Yeniden bir aşka başladınız mı?" sorusuna, "Şu anda o konuya hiç girmeyelim" diyerek barışmayı yalanlamaması da dikkat çekti.