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Haberler Magazin Hande Erçel’in göğüs dekoltesiyle paylaştı! Sosyal medya ikiye bölündü: “Eski hali daha güzeldi” Kerem Bürsin ile anılıyordu...

Hande Erçel’in göğüs dekoltesiyle paylaştı! Sosyal medya ikiye bölündü: “Eski hali daha güzeldi” Kerem Bürsin ile anılıyordu...

Şimdilerde eski sevgilisi Kerem Bürsin ile ilişkilerine bir şans daha verdikleri konuşulan Hande Erçel, konuyla ilgili sessizliğini korurken sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Göğüs dekolteli büstiyeri ile kamera karşısına geçen oyuncunun paylaşımı, sosyal medyayı ikiye böldü. Uyguladığı filtre dikkat çekerken bir kısım sosyal medya kullanıcısı, oyuncunun son hali hakkında yorumda bulundu. İşte Hande Erçel'in sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...

02.11.2022 18:16 - Son Güncelleme: 02.11.2022 18:20
Hande Erçel’in göğüs dekoltesiyle paylaştı! Sosyal medya ikiye bölündü: “Eski hali daha güzeldi” Kerem Bürsin ile anılıyordu...

Ünlü oyuncu Hande Erçel, Kerem Bürsin ile Sen Çal Kapımı dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başladı.

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Hande Erçel’in göğüs dekoltesiyle paylaştı! Sosyal medya ikiye bölündü: “Eski hali daha güzeldi” Kerem Bürsin ile anılıyordu...

Ancak çiftin ilişkileri 8 ay önce sessiz sedasız bitti. Ayrılık haberleriyle hayranlarını üzen ikilinin geçen günlerde ilişkilerine bir şans daha verdiği iddia edildi.

Hande Erçel’in göğüs dekoltesiyle paylaştı! Sosyal medya ikiye bölündü: “Eski hali daha güzeldi” Kerem Bürsin ile anılıyordu...

Bürsin'in, basın mensuplarının "Hande Erçel ile yeniden barıştığınız konuşuluyor. Barışma oldu mu? Yeniden bir aşka başladınız mı?" sorusuna, "Şu anda o konuya hiç girmeyelim" diyerek barışmayı yalanlamaması da dikkat çekti.

Hande Erçel’in göğüs dekoltesiyle paylaştı! Sosyal medya ikiye bölündü: “Eski hali daha güzeldi” Kerem Bürsin ile anılıyordu...

Konuyla ilgili suskunluğunu koruyan Hande Erçel ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Hande Erçel’in göğüs dekoltesiyle paylaştı! Sosyal medya ikiye bölündü: “Eski hali daha güzeldi” Kerem Bürsin ile anılıyordu...

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, göğüs dekolteli büstiyeri çektiği görüntüleri Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı.

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