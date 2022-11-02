Hande Erçel’in göğüs dekoltesiyle paylaştı! Sosyal medya ikiye bölündü: “Eski hali daha güzeldi” Kerem Bürsin ile anılıyordu...
Şimdilerde eski sevgilisi Kerem Bürsin ile ilişkilerine bir şans daha verdikleri konuşulan Hande Erçel, konuyla ilgili sessizliğini korurken sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Göğüs dekolteli büstiyeri ile kamera karşısına geçen oyuncunun paylaşımı, sosyal medyayı ikiye böldü. Uyguladığı filtre dikkat çekerken bir kısım sosyal medya kullanıcısı, oyuncunun son hali hakkında yorumda bulundu. İşte Hande Erçel'in sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
02.11.2022 18:16 - Son Güncelleme: 02.11.2022 18:20