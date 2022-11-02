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Haberler Magazin Güven Kıraç ihanetle 12 yıllık evliliğini mi bitirdi? Sevgilisiyle öpüşürken yakalanmıştı gerçeği ilk kez açıkladı: "Bir evliliğin bitmesi..."

Güven Kıraç ihanetle 12 yıllık evliliğini mi bitirdi? Sevgilisiyle öpüşürken yakalanmıştı gerçeği ilk kez açıkladı: "Bir evliliğin bitmesi..."

Güven Kıraç ihanetle 12 yıllık evliliğini mi bitirdi? Sevgilisiyle öpüşürken yakalanmıştı, ünlü oyuncu gerçeği ilk kez açıkladı. Geçtiğimiz eylül ayında Asmalımescit'te genç aşkıyla el ele görüntülenen Güven Kıraç birkaç gün önce de dudak dudağa yakalandı. 12 yıllık eşiyle evliliğinin bitmesinin nedeni olarak 'ihanet' iddiaları gündeme gelirken Güven Kıraç hayatına dair ilk kez açıklamada bulundu. İşte detaylar...

02.11.2022 17:54 - Son Güncelleme: 02.11.2022 18:00
Güven Kıraç ihanetle 12 yıllık evliliğini mi bitirdi? Sevgilisiyle öpüşürken yakalanmıştı gerçeği ilk kez açıkladı: Bir evliliğin bitmesi...

"BİR EVLİLİĞİN BİTMESİ..."

Güven Kıraç ihanetle 12 yıllık evliliğini mi bitirdi? Sevgilisiyle öpüşürken yakalanmıştı, ünlü oyuncu gerçeği ilk kez açıkladı.

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Güven Kıraç ihanetle 12 yıllık evliliğini mi bitirdi? Sevgilisiyle öpüşürken yakalanmıştı gerçeği ilk kez açıkladı: Bir evliliğin bitmesi...

İddiaya göre Güven Kıraç, geçen ay 12 yıllık eşi Başak Kıraç'ı kendisinden oldukça genç bir kadınla aldatmış, ihanetin ardından çift ayrılık kararı almıştı.

Güven Kıraç ihanetle 12 yıllık evliliğini mi bitirdi? Sevgilisiyle öpüşürken yakalanmıştı gerçeği ilk kez açıkladı: Bir evliliğin bitmesi...

Güven Kıraç boşanmanın hemen ardından genç sevgilisiyle sokak ortasında samimi şekilde yakalandı.

Güven Kıraç ihanetle 12 yıllık evliliğini mi bitirdi? Sevgilisiyle öpüşürken yakalanmıştı gerçeği ilk kez açıkladı: Bir evliliğin bitmesi...

Bir süredir arasının bozuk olduğu eşi Güven Kıraç'ın kendisini aldattığı görüntüleri izleyen ve çok üzülen Başak Kıraç,iddiaya göre soluğu mahkemede aldı.

Güven Kıraç ihanetle 12 yıllık evliliğini mi bitirdi? Sevgilisiyle öpüşürken yakalanmıştı gerçeği ilk kez açıkladı: Bir evliliğin bitmesi...

tv100'ün haberine göre ihanetin görüntüleri kameralara böyle yansımıştı. Çift el ele kameralardan uzaklaşmıştı.

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