Güven Kıraç ihanetle 12 yıllık evliliğini mi bitirdi? Sevgilisiyle öpüşürken yakalanmıştı gerçeği ilk kez açıkladı: "Bir evliliğin bitmesi..."
Güven Kıraç ihanetle 12 yıllık evliliğini mi bitirdi? Sevgilisiyle öpüşürken yakalanmıştı, ünlü oyuncu gerçeği ilk kez açıkladı. Geçtiğimiz eylül ayında Asmalımescit'te genç aşkıyla el ele görüntülenen Güven Kıraç birkaç gün önce de dudak dudağa yakalandı. 12 yıllık eşiyle evliliğinin bitmesinin nedeni olarak 'ihanet' iddiaları gündeme gelirken Güven Kıraç hayatına dair ilk kez açıklamada bulundu. İşte detaylar...
02.11.2022 17:54 - Son Güncelleme: 02.11.2022 18:00
"BİR EVLİLİĞİN BİTMESİ..."
Güven Kıraç ihanetle 12 yıllık evliliğini mi bitirdi? Sevgilisiyle öpüşürken yakalanmıştı, ünlü oyuncu gerçeği ilk kez açıkladı.
İddiaya göre Güven Kıraç, geçen ay 12 yıllık eşi Başak Kıraç'ı kendisinden oldukça genç bir kadınla aldatmış, ihanetin ardından çift ayrılık kararı almıştı.
Bir süredir arasının bozuk olduğu eşi Güven Kıraç'ın kendisini aldattığı görüntüleri izleyen ve çok üzülen Başak Kıraç,iddiaya göre soluğu mahkemede aldı.