Seyfi Dursunoğlu'nun (Huysuz Virjin) miras davasında dosya Adli Tıp’ta! 'Cenazemi bile kaldıramazlar' demişti
Seyfi Dursunoğlu'nun (Huysuz Virjin) miras davasında dosya Adli Tıp'ta! 1970'den 2000'li yılların başına kadar 'Huysuz Virjin' tiplemesiyle televizyonlarda yer alan Seyfi Dursunoğlu'nun iki yeğeninin açtığı 'vasiyetnamenin iptali' davasının dördüncü duruşması görüldü. Mahkeme, Garabet Baltaoğlu'nun akli dengesinin yerinde olup olmadığını tespit etmek için Adli Tıp raporu istedi. Seyfi Dursunoğlu'nun daha önce verdiği bir röportajda "Para için birbirlerine girmesinler, zaten cenazemi bile kaldırmazlar" dediği yeğenleri 15 milyonluk miras için mahkemeye başvurmuştu.
OCAK AYINA ERTELENDİ
Hürriyet'in haberine göre mahkeme, noterde vasiyetname hazırlattığı sırada yanında olan eski dostu Garabet Baltaoğlu'nun akli dengesinin yerinde olup olmadığı, o dönem kullandığı ilaçlarının ve hastane kayıtlarının incelenmesi için dosyayı Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Davayı ocak ayına erteleyen mahkeme heyeti, Adli Tıp'tan gelecek rapora göre konuyla ilgili bir karara varacak.
"CENAZEMİ BİLE KALDIRMAZLAR"
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne evi ve bankadaki parasını bağışlayan, şahsi eşyalarını yeğeni Güliz Buyrukbilen'e bırakan Seyfi Dursunoğlu, vefatından önce Hürriyet'e verdiği röportajda vasiyetiyle ilgili şunları söylemişti: "Doktora gittim, akli dengemin yerinde olduğuna dair rapor çıkardım. Noter huzurunda da vasiyetimi yaptım. Yeğenlerim var, hem de 9 tane. 'Onu ben alayım, bunu sen al' diye birbirlerine gireceklerine en iyisi hepsini derneğe bağışlamak. Zaten cenazemi bile kaldıramazlar."