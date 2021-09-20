Kerem Bürsin sevgilisi Hande Erçel ile ev hallerini paylaştı sosyal medya çalkalandı! Kerem gizli gizli Hande’yi izlerken...

"GÜNÜN EN SEVDİĞİM ZAMANI"

Sanata tutkusu ve yeteneği ile bilinen Hande Erçel, resim yapmak üzere hazırlıklara başlıyordu. Bürsin ise sevgilisinin fotoğrafını çekip, "Günün en sevdiğim zamanı" notunu düştü.