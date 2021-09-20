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Haberler Magazin Kerem Bürsin sevgilisi Hande Erçel ile ev hallerini paylaştı sosyal medya çalkalandı! Kerem gizli gizli Hande'yi izlerken...

Kerem Bürsin sevgilisi Hande Erçel ile ev hallerini paylaştı sosyal medya çalkalandı! Kerem gizli gizli Hande'yi izlerken...

Kerem gizli gizli Hande'yi izlerken paylaştı sosyal medya onları konuştu. Son dönemin dikkat çeken ünlü çiftlerinden olan Kerem Bürsin ve sevgilisi Hande Erçel ev halleri ile gündeme bomba gibi düştü. Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı dolu dizgin devam ediyor. Sık sık birlikte vakit geçiren ünlü çiftten 34 yaşındaki yakışıklı oyuncu, evinin bahçesinde resim yapmak üzere olan sevgilisini fotoğrafladı.

20.09.2021 11:48 - Son Güncelleme: 20.09.2021 11:50
Kerem Bürsin sevgilisi Hande Erçel ile ev hallerini paylaştı sosyal medya çalkalandı! Kerem gizli gizli Hande’yi izlerken...

KEREM GİZLİ GİZLİ HANDE'Yİ İZLERKEN...

Kerem Bürsin sevgilisi Hande Erçel ile ev hallerini paylaştı sosyal medya çalkalandı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kerem Bürsin sevgilisi Hande Erçel ile ev hallerini paylaştı sosyal medya çalkalandı! Kerem gizli gizli Hande’yi izlerken...

Rol aldıkları dizinin final yapmasıyla soluğu tatilde alan çift, geçtiğimiz haftalarda Bodrum'da yorgunluk atmıştı. İkili ardından İstanbul'a dönmüştü. Şimdilerde boş vakitlerinin tümünü beraber geçiren Hande Erçel-Kerem Bürsin çiftinden yakışıklı oyuncu, önceki gün sevgilisinin evindeydi.

Kerem Bürsin sevgilisi Hande Erçel ile ev hallerini paylaştı sosyal medya çalkalandı! Kerem gizli gizli Hande’yi izlerken...

"GÜNÜN EN SEVDİĞİM ZAMANI"

Sanata tutkusu ve yeteneği ile bilinen Hande Erçel, resim yapmak üzere hazırlıklara başlıyordu. Bürsin ise sevgilisinin fotoğrafını çekip, "Günün en sevdiğim zamanı" notunu düştü.

Kerem Bürsin sevgilisi Hande Erçel ile ev hallerini paylaştı sosyal medya çalkalandı! Kerem gizli gizli Hande’yi izlerken...

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Kerem Bürsin sevgilisi Hande Erçel ile ev hallerini paylaştı sosyal medya çalkalandı! Kerem gizli gizli Hande’yi izlerken...

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