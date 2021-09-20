Kerem Bürsin sevgilisi Hande Erçel ile ev hallerini paylaştı sosyal medya çalkalandı! Kerem gizli gizli Hande'yi izlerken...
Kerem gizli gizli Hande'yi izlerken paylaştı sosyal medya onları konuştu. Son dönemin dikkat çeken ünlü çiftlerinden olan Kerem Bürsin ve sevgilisi Hande Erçel ev halleri ile gündeme bomba gibi düştü. Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı dolu dizgin devam ediyor. Sık sık birlikte vakit geçiren ünlü çiftten 34 yaşındaki yakışıklı oyuncu, evinin bahçesinde resim yapmak üzere olan sevgilisini fotoğrafladı.
20.09.2021 11:48
- Son Güncelleme: 20.09.2021 11:50