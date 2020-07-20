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Gülşah Saraçoğlu'nun mayosu sosyal medya gündeminde! 'Hiç giymeseydin...'

Gülşah Saraçoğlu Instagram'dan mayolu fotoğraflarını paylaşınca olanlar oldu. 38 yaşındaki ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü. Paylaşımıyla bazı takipçilerinden beğeni alan Saraçoğlu, bazılarından ise, 'Hiç giymeseydin', 'Bu nasıl mayo', 'Üstüne para verseler giymem' şeklinde yorumlar aldı. İşte Doya Doya Moda programının jürisi olan Gülşah Saraçoğlu'nun mayolu fotoğrafları ve 2020 yaz tatiline damga vuran ünlüler...

20.07.2020 14:22 - Son Güncelleme: 20.07.2020 14:34
Gülşah Saraçoğlu'nun mayosu sosyal medya gündeminde! 'Hiç giymeseydin...'

Doya Doya Moda programının jürisi Gülşah Saraçoğlu, mayolu paylaşımıyla sosyal medya gündeminde... 38 yaşındaki ünlülerin modacısı Saraçoğlu, Instagram hesabından tatil fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor. Son olarak siyah mayosu ile objektif karşısına geçen Gülşah Saraçoğlu, Instagram paylaşımıyla takipçilerini ikiye böldü.

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Gülşah Saraçoğlu'nun mayosu sosyal medya gündeminde! 'Hiç giymeseydin...'

Mayolu fotoğrafı ile kısa sürede magazin gündeminin konuştuğu isim olan Gülşah Saraçoğlu'na, 'Hiç giymeseydin' şeklinde tepki yağdı. Yazın geldiği ünlülerin bikinileri, mayoları giyip Instagram'da fotoğraf paylaşmalarından belli olur. Kim nereye tatile gitti, sosyal medyada hangi pozu paylaştı, hangileri bikinili pozlarıyla düşman çatlattı, kimler nerelerde görüntülendi?

Gülşah Saraçoğlu'nun mayosu sosyal medya gündeminde! 'Hiç giymeseydin...'

İşte size ünlülerin rehberlik ettiği magazin tatili turu.

İzmirli oyuncu Büşra Pekin, tatil sezonunu Çeşme'de açtı.Oyuncu önceki gün The Beach of Momo'daydı. Önce Instagram hesabı için kumsalda fotoğraf çektiren oyuncu, daha sonra arkadaşlarıyla beraber denize girdi.

Gülşah Saraçoğlu'nun mayosu sosyal medya gündeminde! 'Hiç giymeseydin...'

AİLE PORTREMİZ
Müge Boz, eşi Caner Erdeniz ve kızı Vina ile çekilmiş fotoğrafını "Geleneksel aile portremiz" notuyla paylaştı. Boz'un yakın arkadaşları ise "Allah sizi nazarlarda korusun" yorumunu yaptı.

Gülşah Saraçoğlu'nun mayosu sosyal medya gündeminde! 'Hiç giymeseydin...'

TATİL ÇEŞME'DE
Oyuncu Aslı Bekiroğlu, sevgilisi Can Koçkan'la Çeşme tatiline çıktı. Oyuncu, mutlu anlarının pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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