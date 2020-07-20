Gülşah Saraçoğlu'nun mayosu sosyal medya gündeminde! 'Hiç giymeseydin...'
Gülşah Saraçoğlu Instagram'dan mayolu fotoğraflarını paylaşınca olanlar oldu. 38 yaşındaki ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü. Paylaşımıyla bazı takipçilerinden beğeni alan Saraçoğlu, bazılarından ise, 'Hiç giymeseydin', 'Bu nasıl mayo', 'Üstüne para verseler giymem' şeklinde yorumlar aldı. İşte Doya Doya Moda programının jürisi olan Gülşah Saraçoğlu'nun mayolu fotoğrafları ve 2020 yaz tatiline damga vuran ünlüler...
Doya Doya Moda programının jürisi Gülşah Saraçoğlu, mayolu paylaşımıyla sosyal medya gündeminde... 38 yaşındaki ünlülerin modacısı Saraçoğlu, Instagram hesabından tatil fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor. Son olarak siyah mayosu ile objektif karşısına geçen Gülşah Saraçoğlu, Instagram paylaşımıyla takipçilerini ikiye böldü.
Mayolu fotoğrafı ile kısa sürede magazin gündeminin konuştuğu isim olan Gülşah Saraçoğlu'na, 'Hiç giymeseydin' şeklinde tepki yağdı. Yazın geldiği ünlülerin bikinileri, mayoları giyip Instagram'da fotoğraf paylaşmalarından belli olur. Kim nereye tatile gitti, sosyal medyada hangi pozu paylaştı, hangileri bikinili pozlarıyla düşman çatlattı, kimler nerelerde görüntülendi?