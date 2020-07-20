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Gülşah Saraçoğlu'nun mayosu sosyal medya gündeminde! 'Hiç giymeseydin...'

Gülşah Saraçoğlu Instagram'dan mayolu fotoğraflarını paylaşınca olanlar oldu. 38 yaşındaki ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü. Paylaşımıyla bazı takipçilerinden beğeni alan Saraçoğlu, bazılarından ise, 'Hiç giymeseydin', 'Bu nasıl mayo', 'Üstüne para verseler giymem' şeklinde yorumlar aldı. İşte Doya Doya Moda programının jürisi olan Gülşah Saraçoğlu'nun mayolu fotoğrafları ve 2020 yaz tatiline damga vuran ünlüler...

20.07.2020 14:22 - Son Güncelleme: 20.07.2020 14:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





