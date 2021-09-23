Şevval Şahin’in sevgilisi Yiğit Marcus Aral’ın öldüresiye dövüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı! Kerem Kamışlı iddiası şoke etmişti
Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral'ın öldüresiye dövüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı! Yaşanan olayda Kerem Kamışlı iddiası şoke etmişti. Ünlü model Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral'ın, Taksim'de tekme ve yumruklarla dövüldüğü anlar kameralara yansıdı. Geçtiğimiz aylarda iş insanı Kerem Kamışlı'yı denize atan Aral'ın, "Evime gidiyordum yanıma yaklaşan şahıslar 'Kerem'in selamı var' diyerek saldırdı. Kerem'in azmettirdiğini düşünüyorum" demişti...
KEREM İNTİKAM MI ALDI?
Marcus Aral, Kerem Kamışlı'yı denize atmıştı, intikam mı aldı? İtalya tatilinden dönen Yiğit Marcus Aral ile sevgilisi Sevval Şahin, evlerine girerken saldırıya uğradı. 5 kişilik bir grup arkadan gelerek Marcus Aral'a saldırarak darp etti. Gözler daha önce sevgilisi Sevval Şahin ile yemek yiyen ve Marcus tarafından denize atılan Kerem Kamışlı'ya döndü.
Emniyetten alınan bilgiye göre yüzünde kırıklar oluşan Marcus Aral'a, saldıranlar aranıyor. İddiaya göre evinin önünde saldırıya uğrayan Yigit Marcus Aral, Emniyet'ten çıkarken görüntülendi. 5 kişinin saldırısına uğrayan, yüzünde kırık ve morluklar oluşan Yiğit Marcus Aral, ifadesinde "Kerem'in selamı var deyip 5 kişi saldırdı" diye konuştu.
"KEREM'İN SELAMI VAR DİYEREK SALDIRDILAR"
Ahmet Ç. (22), Bünyamin K. ve Abdurrahman K. güven timleri tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen saldırganların ifadesi alınarak "kasten yaralama" suçundan adli işlem yapıldı. Polis ekipleri tarafından ifadesi alınan Yiğit "Marcus" Aral ise, "Evime gidiyordum yanıma yaklaşan şahıslar 'Kerem'in selamı var' diyerek saldırdı. Kerem'in azmettirdiğini düşünüyorum" dediği öğrenildi.
Yaşanan oalyla ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Miss Turkey 2018 yarışması birincisi olan Şevval Şahin'in sevgilisi olan ve Kerem Kamışlı'yı denize atmasıyla tanınan 41 yaşındaki yazılım mühendisi Yiğit Marcus Aral, sokakta yürüdüğü esnada arkasından yaklaşan 3 şahıs sataşmaya başladı. Sözlü tartışma sonrası Aral koşarak şahıslardan kurtulmaya çalıştı. Ancak saldırgan şahıslar Aral'ı çelme takarak yere düşürdü. Neye uğradığını şaşıran Aral, yerde dakikalarca tekme ve yumruklarla öldüresiyle dövüldü. Saldırının ardından şahıslar koşarak uzaklaşırken, Aral ise çevredeki vatandaşlar tarafından yerden kaldırıldı.