Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun ile Yıldız Tilbe'yi görenler şaştı kaldı gözlerine inanamadı! Ünlü ikili meğer yıllar önce...
Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun ile Yıldız Tilbe'yi görenler şaştı kaldı gözlerine inanamadı! İkilinin yıllar öncesine ait görüntüsü sosyal medyaya bomba gibi düştü. Gürkan Uygun nam-ı değer Memati Kurtlar Vadisi'ne veda ettikten sonra başka başka dizilerde oynadı ama hep o efsane karakteriyle anıldı. Elbette Memati'den öncesi de vardı Gürkan Uygun'un. Pek çok irili ufaklı projede yer almıştı ama tozlu arşivlerden çıkan fotoğraf "Hey gidi günler hey" dedirtti.
23.09.2021 12:12
- Son Güncelleme: 23.09.2021 12:23
"HEY GİDİ GÜNLER HEY"
Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun ile Yıldız Tilbe'yi görenler şaştı kaldı gözlerine inanamadı! Bundan 25 sene önce Yıldız Tilbe'nin Vazgeçtim klibinde oynayan Gürkan Uygun'un görüntüsü sosyal medyayı salladı.
Kurtlar Vadisi ve Kurtlar Vadisi Pusu dizi serisinde 200'den fazla bölümde rol aldı, Gürkan Uygun nam-ı değer Memati Kurtlar Vadisi'ne veda ettikten sonra başka başka dizilerde oynadı ama hep o efsane karakteriyle anıldı.
Pek çok irili ufaklı projede yer alan Gürkan Uygun'un tozlu arşivlerden çıkan Yıldız Tilbe'li fotoğrafı "Hey gidi günler hey" dedirtti.
İşte başta Kurtlar Vadisi'nin Memati'si ve sanatçı Yıldız Tilbe olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...