Camdaki Kız’ın Sedat’ı Feyyaz Şerifoğlu babasının kopyası! Ajda Pekkan gerçeğiyle herkesi şaşırtan Feyyaz Şerifoğlu...

Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan Feyyaz Şerifoğlu ve babasını yan yana görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Baba-oğulun benzerliği inanılır gibi değil değil. İşte başta Feyyaz Şerifoğlu olmak üzere ünlülerin merak edilen aileleri...