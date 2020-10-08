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Şevval Şahin'in İngilizce konuşması alay konusu oldu! 'Türkçe kan ağladı, önce konuşmayı öğren!'

Koronavirüs salgınına rağmen sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile verdiği partilerle tepki çeken Şevval Şahin, Youtube'da yayınlanan bir programa konuk oldu. Yemek rutinini yarı Türkçe yarı İngilizce kelimelerle anlatan Şevval Şahin'in İngilizce konuşması alay konusu oldu! 20 yaşındaki Şevval Şahin'in konuşması, sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan'ın sahanda yumurtanın adını hatırlamayarak Sunny side up demesini akıllara getirdi.

08.10.2020 13:08 - Son Güncelleme: 08.10.2020 13:11
Şevval Şahin'in İngilizce konuşması alay konusu oldu! 'Türkçe kan ağladı, önce konuşmayı öğren!'

Verdiği partilerle tepki toplayan 2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin, yaptığı bir röportajda yemek rutinini anlattı. Konuşmasında sıkça İngilizce kelime kullanan ve dondurmaya bile 'ice cream' diyen Şahin, alay konusu oldu.

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Şevval Şahin'in İngilizce konuşması alay konusu oldu! 'Türkçe kan ağladı, önce konuşmayı öğren!'

BOLCA İNGİLİZCE KELİME

Şahin, "Buradan çıkınca lunch'a (öğle yemeği) giderim. 8-9 gibi de akşam yemeği yerim. Sonra da benim binge eating modum (tıkınırcasına yeme) oluyor. Netflix and chill (dinlenme) yaparken ice cream (dondurma) olsun chips (cips) olsun chocolate (çikolata) olsun yiyorum yani. Junk food (abur cubur) tarafın hepsi var" ifadelerini kullandı.

Şevval Şahin'in İngilizce konuşması alay konusu oldu! 'Türkçe kan ağladı, önce konuşmayı öğren!'

Şevval Şahin'in İngilizce konuşması sosyal medyada alay konusu oldu! 20 yaşındaki Şahin'in konuşması akıllara Duygu Özaslan'ı getirirken, sosyal medya kullanıcıları Şahin'e, 'Türkçe kan ağladı, önce konuşmayı öğren!' gibi yorumlarda bulundu.

DUYGU ÖZASLAN SUNNY SIDE UP - TIKLA

Şevval Şahin'in İngilizce konuşması alay konusu oldu! 'Türkçe kan ağladı, önce konuşmayı öğren!'

KORONAVİRÜSÜ UMURSAMADAN PARTİ YAPMIŞTI

Şevval Şahin 30 Ağustos'ta sevgilisi Yiğit Marcus Aral'ın doğum gününü Boğaz'da kiraladıkları bir villada kutlamıştı. Kalabalık arkadaş grubunun katıldığı kutlama sonrası Marcus Aral'ın yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıkmış, partiye katılanlar büyük panik yaşamıştı.

Şevval Şahin'in İngilizce konuşması alay konusu oldu! 'Türkçe kan ağladı, önce konuşmayı öğren!'

Tüm bu gelişmeler üzerine Şevval Şahin de 21. yaş gününü arkadaş grubuyla kutlayıp sosyal medyadan paylaşınca yeniden okların hedefi oldu.

Şevval Şahin'in İngilizce konuşması alay konusu oldu! 'Türkçe kan ağladı, önce konuşmayı öğren!'

Sosyal medya üzerinden eleştiri yağmuruna tutulan Şahin, konunun çok abartıldığını belirterek kendini savundu.

Şevval Şahin'in İngilizce konuşması alay konusu oldu! 'Türkçe kan ağladı, önce konuşmayı öğren!'

AÇIKLAMALARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Şahin, "İki kere negatif çıktım. Erkek arkadaşım pozitif çıktı o da şu an atlattı. Gerçekten abartıldığı kadar vaka yok. Toplam 10 kişi pozitif çıktı. Şu an herkes negatif. Doğum günü partileri aslında bir parti değildi. Evin dışında açık alanda birkaç kız arkadaşımla yemek yaptım. Kalabalık değildi ve gerçekten sosyal mesafeli bir partiydi. Hatta çoğu arkadaşım korkudan maske taktı. Pozitif olan kimse gelmedi" diyerek kendini savunmuştu.

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