Şevval Şahin'in İngilizce konuşması alay konusu oldu! 'Türkçe kan ağladı, önce konuşmayı öğren!'
Koronavirüs salgınına rağmen sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile verdiği partilerle tepki çeken Şevval Şahin, Youtube'da yayınlanan bir programa konuk oldu. Yemek rutinini yarı Türkçe yarı İngilizce kelimelerle anlatan Şevval Şahin'in İngilizce konuşması alay konusu oldu! 20 yaşındaki Şevval Şahin'in konuşması, sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan'ın sahanda yumurtanın adını hatırlamayarak Sunny side up demesini akıllara getirdi.
BOLCA İNGİLİZCE KELİME
Şahin, "Buradan çıkınca lunch'a (öğle yemeği) giderim. 8-9 gibi de akşam yemeği yerim. Sonra da benim binge eating modum (tıkınırcasına yeme) oluyor. Netflix and chill (dinlenme) yaparken ice cream (dondurma) olsun chips (cips) olsun chocolate (çikolata) olsun yiyorum yani. Junk food (abur cubur) tarafın hepsi var" ifadelerini kullandı.
Şevval Şahin'in İngilizce konuşması sosyal medyada alay konusu oldu! 20 yaşındaki Şahin'in konuşması akıllara Duygu Özaslan'ı getirirken, sosyal medya kullanıcıları Şahin'e, 'Türkçe kan ağladı, önce konuşmayı öğren!' gibi yorumlarda bulundu.
KORONAVİRÜSÜ UMURSAMADAN PARTİ YAPMIŞTI
Şevval Şahin 30 Ağustos'ta sevgilisi Yiğit Marcus Aral'ın doğum gününü Boğaz'da kiraladıkları bir villada kutlamıştı. Kalabalık arkadaş grubunun katıldığı kutlama sonrası Marcus Aral'ın yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıkmış, partiye katılanlar büyük panik yaşamıştı.
AÇIKLAMALARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Şahin, "İki kere negatif çıktım. Erkek arkadaşım pozitif çıktı o da şu an atlattı. Gerçekten abartıldığı kadar vaka yok. Toplam 10 kişi pozitif çıktı. Şu an herkes negatif. Doğum günü partileri aslında bir parti değildi. Evin dışında açık alanda birkaç kız arkadaşımla yemek yaptım. Kalabalık değildi ve gerçekten sosyal mesafeli bir partiydi. Hatta çoğu arkadaşım korkudan maske taktı. Pozitif olan kimse gelmedi" diyerek kendini savunmuştu.