Şevval Şahin’in geri döndüğü aşkı Yiğit Marcus Aral fena dayak yedi yüzünde kırıklar var! Kerem Kamışlı’yı denize atmıştı o mu yaptırdı?

İtalya tatilinden dönen Yiğit Marcus Aral ile sevgilisi Sevval Şahin, evlerine girerken saldırıya uğradı. 5 kişilik bir grup arkadan gelerek Marcus Aral'a saldırarak darp etti. Gözler daha önce sevgilisi Sevval Şahin ile yemek yiyen ve Marcus tarafından denize atılan Kerem Kamışlı'ya döndü.