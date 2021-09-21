Şevval Şahin'in geri döndüğü aşkı Yiğit Marcus Aral fena dayak yedi yüzünde kırıklar var! Kerem Kamışlı'yı denize atmıştı o mu yaptırdı?
Şevval Şahin'in geri döndüğü aşkı Yiğit Marcus Aral fena dayak yedi yüzünde kırıklar var! Sık sık gündeme gelen çiftten Marus Aral, geçtiğimiz gün evinin önünde saldırıya uğradı. Yüzünde morluklar ve kırıklar olan Yiğit Marcus Aral'ın ifadesinde "Kerem'in selamı var deyip 5 kişi saldırdı" diye konuştuğu iddia edildi. Kerem Kamışlı'yı denize atması ile gündeme bomba gibi düşen Marcus Aral'ı dövdürten kişi Kerem Kamışlı mı? İşte detaylar...
21.09.2021 11:00
- Son Güncelleme: 21.09.2021 11:04
NELER YAŞANDI?
Yaşadıkları aşkla sık sık magazin gündeminde yer alan Yiğit Marcus Aral ile Şevval Şahin, geçtiğimiz ay sürpriz bir şekilde ilişkilerini sonlandırmıştı. Ayrılık haberlerinin basına yansımasından kısa bir süre sonra ise Şevval Şahin, Kerem Kamışlı ile romantik bir akşam yemeğine çıkmıştı.