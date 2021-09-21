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Haberler Magazin Şevval Şahin'in geri döndüğü aşkı Yiğit Marcus Aral fena dayak yedi yüzünde kırıklar var! Kerem Kamışlı'yı denize atmıştı o mu yaptırdı?

Şevval Şahin'in geri döndüğü aşkı Yiğit Marcus Aral fena dayak yedi yüzünde kırıklar var! Kerem Kamışlı'yı denize atmıştı o mu yaptırdı?

Şevval Şahin'in geri döndüğü aşkı Yiğit Marcus Aral fena dayak yedi yüzünde kırıklar var! Sık sık gündeme gelen çiftten Marus Aral, geçtiğimiz gün evinin önünde saldırıya uğradı. Yüzünde morluklar ve kırıklar olan Yiğit Marcus Aral'ın ifadesinde "Kerem'in selamı var deyip 5 kişi saldırdı" diye konuştuğu iddia edildi. Kerem Kamışlı'yı denize atması ile gündeme bomba gibi düşen Marcus Aral'ı dövdürten kişi Kerem Kamışlı mı? İşte detaylar...

21.09.2021 11:00 - Son Güncelleme: 21.09.2021 11:04
Şevval Şahin’in geri döndüğü aşkı Yiğit Marcus Aral fena dayak yedi yüzünde kırıklar var! Kerem Kamışlı’yı denize atmıştı o mu yaptırdı?

KEREM İNTİKAM MI ALDI?

Şevval Şahin'in geri döndüğü aşkı Yiğit Marcus Aral fena dayak yedi yüzünde kırıklar var! Kerem Kamışlı'yı denize atmıştı, intikam mı aldı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şevval Şahin’in geri döndüğü aşkı Yiğit Marcus Aral fena dayak yedi yüzünde kırıklar var! Kerem Kamışlı’yı denize atmıştı o mu yaptırdı?

İtalya tatilinden dönen Yiğit Marcus Aral ile sevgilisi Sevval Şahin, evlerine girerken saldırıya uğradı. 5 kişilik bir grup arkadan gelerek Marcus Aral'a saldırarak darp etti. Gözler daha önce sevgilisi Sevval Şahin ile yemek yiyen ve Marcus tarafından denize atılan Kerem Kamışlı'ya döndü.

Şevval Şahin’in geri döndüğü aşkı Yiğit Marcus Aral fena dayak yedi yüzünde kırıklar var! Kerem Kamışlı’yı denize atmıştı o mu yaptırdı?

Emniyetten alınan bilgiye göre yüzünde kırıklar oluşan Marcus Aral'a, saldıranlar aranıyor. İddiaya göre evinin önünde saldırıya uğrayan Yigit Marcus Aral, Emniyet'ten çıkarken görüntülendi.

Şevval Şahin’in geri döndüğü aşkı Yiğit Marcus Aral fena dayak yedi yüzünde kırıklar var! Kerem Kamışlı’yı denize atmıştı o mu yaptırdı?

5 kişinin saldırısına uğrayan, yüzünde kırık ve morluklar oluşan Yiğit Marcus Aral, ifadesinde "Kerem'in selamı var deyip 5 kişi saldırdı" diye konuştu.

Şevval Şahin’in geri döndüğü aşkı Yiğit Marcus Aral fena dayak yedi yüzünde kırıklar var! Kerem Kamışlı’yı denize atmıştı o mu yaptırdı?

NELER YAŞANDI?

Yaşadıkları aşkla sık sık magazin gündeminde yer alan Yiğit Marcus Aral ile Şevval Şahin, geçtiğimiz ay sürpriz bir şekilde ilişkilerini sonlandırmıştı. Ayrılık haberlerinin basına yansımasından kısa bir süre sonra ise Şevval Şahin, Kerem Kamışlı ile romantik bir akşam yemeğine çıkmıştı.

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