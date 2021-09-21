Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun'un kardeşi o ünlü oyuncu çıktı! Adı cinsel taciz iddialarına karışan o isim
Son dönemde ekranın parlayan isimlerinden biri de 24 yaşındaki güzel oyuncu Melisa Şenolsun. Tatlı Küçük Yalancılar, Kiralık Aşk, Umuda Kelepçe Vurulmaz adlı dizilerde rol alan asıl patlamasını ise Atiye dizisiyle yapan Melisa Şenolsun şimdilerde Masumlar Apartmanı'yla ekranlarda boy gösteriyor. Sevgilisi Umut Evirgen'le sürpriz bir şekilde ayıran Melisa Şenolsun hakkında araştırma yapanlar kardeşinin kim olduğunu görünce şaştı. Melisa Şenolsun'un kardeşi yine hepimizin çok yakından tanıdığı bir dönem adı cinsel taciz iddialarına karışan o ünlü oyuncu. İşte başta Melisa Şenolsun olmak üzere ünlülerin merak edilen kardeşleri.
21.09.2021 10:32
- Son Güncelleme: 21.09.2021 10:32
Masumlar Apartmanı yeni sezonu ile ekrana gelmeye hazırlanırken, İnci karakteri'nin yerine Melisa Şenolsun dahil oldu. Farah Zeynep Abdullah'ın yerine Rüya karakteri ile diziye dahil olan Şenolsun'un oynayacağı rol merak edilirken, hayatı mercek altına alındı.
Şenolsun'un kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemezken, oynadığı diziler ise araştırılmaya başlandı. İşte başta Melisa Şenolsun olmak üzere ünlülerin merak edilen kardeşleri.