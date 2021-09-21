Masumlar Apartmanı’nın Rüya’sı Melisa Şenolsun’un kardeşi o ünlü oyuncu çıktı! Adı cinsel taciz iddialarına karışan o isim

Masumlar Apartmanı yeni sezonu ile ekrana gelmeye hazırlanırken, İnci karakteri'nin yerine Melisa Şenolsun dahil oldu. Farah Zeynep Abdullah'ın yerine Rüya karakteri ile diziye dahil olan Şenolsun'un oynayacağı rol merak edilirken, hayatı mercek altına alındı.