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Haberler Magazin Cem Belevi'nin doğum günü partisinde İrem Derici'den bomba görüntü! Kıvraklığıyla oryantallere taş çıkardı gören dönüp bir daha baktı

Cem Belevi'nin doğum günü partisinde İrem Derici'den bomba görüntü! Kıvraklığıyla oryantallere taş çıkardı gören dönüp bir daha baktı

Cem Belevi'nin doğum günü partisinde İrem Derici'den bomba görüntü! Kıvraklığıyla oryantallere taş çıkardı, gören dönüp bir daha baktı. Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen İrem Derici'nin son olarak meslektaşı Cem Belevi ile aşk yaşadığı ileri sürüldü. Bodrum'da baş başa tatil yaparak aşk iddiasını güçlendiren ikili, bu sefer de doğum günü partisinde bir araya geldi. İrem Derici katıldığı partide yaptığı danslarla gündem oldu. İrem Derici'nin oryantallerle dans ettiği anları ise Cem Belevi paylaştı.

21.09.2021 11:45 - Son Güncelleme: 21.09.2021 11:53
Cem Belevi’nin doğum günü partisinde İrem Derici’den bomba görüntü! Kıvraklığıyla oryantallere taş çıkardı gören dönüp bir daha baktı

İREM DÖKTÜRDÜ!

Cem Belevi'nin doğum günü partisinde İrem Derici'den bomba görüntü! Kıvraklığıyla oryantallere taş çıkardı, gören dönüp bir daha baktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Cem Belevi’nin doğum günü partisinde İrem Derici’den bomba görüntü! Kıvraklığıyla oryantallere taş çıkardı gören dönüp bir daha baktı

Ünlü şarkıcı İrem Derici ile kendisi gibi şarkıcı olan Cem Belevi'nin bir süredir aşk yaşadığı iddiaları magazin gündeminde konuşuluyor.

Cem Belevi’nin doğum günü partisinde İrem Derici’den bomba görüntü! Kıvraklığıyla oryantallere taş çıkardı gören dönüp bir daha baktı

Bodrum'da baş başa tatil yapan çiftin, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar iddiaları güçlendirmişti. Konuyla ilgili sorulara kaçamak yanıtlar veren İrem Derici, Belevi'yi yeni şarkı kutlamasında da yalnız bırakmadı.

Cem Belevi’nin doğum günü partisinde İrem Derici’den bomba görüntü! Kıvraklığıyla oryantallere taş çıkardı gören dönüp bir daha baktı

Cem Belevi arkadaşlarıyla yaptığı partiden adı aşk dedikodularına karışan İrem Derici'nin dans ettiği anları paylaştı. Oryantallerle birlikte dans eden İrem Derici dansçılara adeta taş çıkardı.

Cem Belevi’nin doğum günü partisinde İrem Derici’den bomba görüntü! Kıvraklığıyla oryantallere taş çıkardı gören dönüp bir daha baktı

"İrem derici feat Mezdeke" yorumlarına ise Derici "Neden olmasın kıvraklık desen Derici" yanıtını verdi.

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