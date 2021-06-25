Funda Arar’ın eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer kendisinden de ünlüymüş…

Funda Arar'ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı… Uzun süredir televizyon ekranlarında görünmeyen Funda Arar, konuk olduğu bir programın ardından gündeme geldi. Gözlerden uzak bir yaşam sürdüren şarkıcının, özel hayatı hayranları tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Funda Arar'ın özellikle eşi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Funda Arar'ın eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Şarkıcının eşini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. Bakın ünlü şarkıcı Funda Arar'ın eşi kimmiş…

25.06.2021 23:27 - Son Güncelleme: 25.06.2021 23:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





