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Funda Arar’ın eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer kendisinden de ünlüymüş…

Funda Arar'ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı… Uzun süredir televizyon ekranlarında görünmeyen Funda Arar, konuk olduğu bir programın ardından gündeme geldi. Gözlerden uzak bir yaşam sürdüren şarkıcının, özel hayatı hayranları tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Funda Arar'ın özellikle eşi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Funda Arar'ın eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Şarkıcının eşini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. Bakın ünlü şarkıcı Funda Arar'ın eşi kimmiş…

25.06.2021 23:27 - Son Güncelleme: 25.06.2021 23:28
Funda Arar’ın eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer kendisinden de ünlüymüş…

Uzun süredir televizyon ekranlarında görünmeyen Funda Arar, bir müzik programına konuk oldu. Güçlü sesiyle gönüllere taht kuran şarkıcının özel hayatı ise merak edilip araştırılmaya başlandı.

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Funda Arar’ın eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer kendisinden de ünlüymüş…

Ünlü şarkıcının özellikle eşi merak konusu oldu. Arar'ın 2004 yılında ünlü isimle evlendiğini duyanlar ise şaştı kaldı.

Funda Arar’ın eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer kendisinden de ünlüymüş…

İşte başta Funda Arar olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri…

Funda Arar’ın eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer kendisinden de ünlüymüş…

İSMAİL DEMİRCİ

Funda Arar’ın eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer kendisinden de ünlüymüş…

İSMAİL DEMİRCİ VE EŞİ HANDE SORAL