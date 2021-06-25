Songül Karlı koronavirüs aşısı oldu! Cüretkar paylaşımlarıyla olay olan şarkıcı o anları yayınladı mini elbisesiyle çok konuşuldu
Songül Karlı koronavirüs aşısı oldu! Sosyal medyayı aktif kullanan ve cesur pozlarıyla adından söz ettiren Songül Karlı, bu kez bambaşka bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı. Koronavirüs aşısı olan şarkıcı, o anları Instagram sayfasında yayınladı. Karlı'nın paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görürdü. Ünlü şarkıcının aşı olmaya giderken giydiği mini elbisesi ise olay oldu. Karlı için "Aşıya giderken bile iddialı" yorumu yapıldı. İşte Songül Karlı'nın o paylaşımı…
25.06.2021 22:03
- Son Güncelleme: 25.06.2021 22:03
Ünlü şarkıcı Songül Karlı, Beykoz Devlet Hastanesi'ne giderek koronavirüs aşısı yaptırdı. O anları kayıt altına alan Karlı, sosyal medya hesabında paylaşmayı da ihmal etmedi.
Instagram sayfasında paylaşımda bulunan Karlı'nın videosu kısa sürede binlerce beğeni alırken takipçileri "Geçmiş olsun" yorumunda bulundu.
Öte yandan sosyal medyayı aktif kullanan ve cesur pozlarıyla adından söz ettiren Songül Karlı'nın aşı olmaya giderken giydiği mini elbise dikkat çekti.
Bazı sosyal medya kullanıcıları Karlı'nın mini elbisesine dikkat çekerek "Aşıya giderken bile iddialı" yorumunda bulundu.
Cesur paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Songül Karlı'nın paylaşımı, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görürken ünlü şarkıcının yaşı merak konusu oldu.