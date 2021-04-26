RAMAZAN İMSAKİYE
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Şevval Şahin’den avatar çıkışı! ‘Bıktım’ dedi gelen yorumlara bakın nasıl isyan etti

Şevval Şahin'den avatar çıkışı! Sosyal medya paylaşımları ve Yiğit Marcus Aral ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Şevval Şahin, beyaz tulumuyla verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da Şahin'in paylaşımına "İyice zayıflamışsın, bir deri bir kemik kalmışsın", "Vücut deyince bir sen" yorumlarında bulunarak ünlü modelin fiziğini eleştirdi. Tepkilere kayıtsız kalamayan ve bir açıklama yapan Şahin ise adeta isyan etti! İşte detaylar…

26.04.2021 14:06 - Son Güncelleme: 26.04.2021 14:06
Şevval Şahin’den avatar çıkışı! ‘Bıktım’ dedi gelen yorumlara bakın nasıl isyan etti

Miss Turkey 2018 Güzeli Şevval Şahin, beyaz tulumuyla verdiği pozları Instagram sayfasında "Özlemişim" notuyla paylaştı.

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Şevval Şahin’den avatar çıkışı! ‘Bıktım’ dedi gelen yorumlara bakın nasıl isyan etti

Ünlü modelin paylaşımına kısa süre içinde binlerce yorum geldi. Sosyal medya kullanıcıları, Şahin'in zayıflığına dikkat çekerek şu yorumlarda bulundu: "İyice zayıflamışsın, bir deri bir kemik kalmışsın", "Vücut deyince bir sen", "Acil kilo alman lazım, olmaz böyle!", "Biraz et ye"

Şevval Şahin’den avatar çıkışı! ‘Bıktım’ dedi gelen yorumlara bakın nasıl isyan etti

Şahin ise yorumlara kayıtsız kalamadı! Bir açıklamada bulunan Şevval Şahin, şu sözlerle adeta isyan etti: "Hayır size anormal geldiği için kilo almayacağım. Sizin saçma yorumlarınız ve mesajlarınızdan bir tık bıktım diyebilirim.

Şevval Şahin’den avatar çıkışı! ‘Bıktım’ dedi gelen yorumlara bakın nasıl isyan etti

Yorum silip 'block etmek'ten de (engellemekten) çok sıkıldım. Siz hangi kiloda mutluysanız öyle olun. Başkalarının kilosuna karışmak ne?

Şevval Şahin’den avatar çıkışı! ‘Bıktım’ dedi gelen yorumlara bakın nasıl isyan etti

Sanki sosyal medyada ideal güzellik kavramı yokmuş gibi bir de kadınlardan hala body shaming (vücudu aşağılama) / cyber bullying (siber zorbalık) görmek üzücü.