Şevval Şahin’den avatar çıkışı! ‘Bıktım’ dedi gelen yorumlara bakın nasıl isyan etti

Şevval Şahin'den avatar çıkışı! Sosyal medya paylaşımları ve Yiğit Marcus Aral ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Şevval Şahin, beyaz tulumuyla verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da Şahin'in paylaşımına "İyice zayıflamışsın, bir deri bir kemik kalmışsın", "Vücut deyince bir sen" yorumlarında bulunarak ünlü modelin fiziğini eleştirdi. Tepkilere kayıtsız kalamayan ve bir açıklama yapan Şahin ise adeta isyan etti! İşte detaylar…

26.04.2021 14:06 - Son Güncelleme: 26.04.2021 14:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





