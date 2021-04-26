Kerem Bürsin'in annesi Çiğdem Bürsin'den Hande Erçel'e 'aşka onay çıktı' dedirten yorum! Serenay Sarıkaya tarih oldu...

Serenay Sarıkaya tarih oldu... Sosyal medyayı aktif kullanan ve son dönemde aşk haberleriyle gündemden düşmeyen ünlü ikilinin aileleri de yakından takip ediliyor. Kerem Bürsin'in annesi Çiğdem Bürsin'den Hande Erçel'e 'aşka onay çıktı' dedirten bir yorum geldi. Hande Erçel ve Kerem Bürsin şu sıralar Maldivler tatil görüntüleri ile sıkça isimlerinden söz ettirirken, bir dönem Serenay Sarıkaya ile arasından su sızmayan anne Çiğdem Bürsin'in yeni gelin adayı Erçel'i yakından takip etmesi ve beğenmesi gündeme bomba gibi düştü.

26.04.2021 14:46 - Son Güncelleme: 26.04.2021 14:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





