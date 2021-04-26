Kerem Bürsin'in annesi Çiğdem Bürsin'den Hande Erçel'e 'aşka onay çıktı' dedirten yorum! Serenay Sarıkaya tarih oldu...
Serenay Sarıkaya tarih oldu... Sosyal medyayı aktif kullanan ve son dönemde aşk haberleriyle gündemden düşmeyen ünlü ikilinin aileleri de yakından takip ediliyor. Kerem Bürsin'in annesi Çiğdem Bürsin'den Hande Erçel'e 'aşka onay çıktı' dedirten bir yorum geldi. Hande Erçel ve Kerem Bürsin şu sıralar Maldivler tatil görüntüleri ile sıkça isimlerinden söz ettirirken, bir dönem Serenay Sarıkaya ile arasından su sızmayan anne Çiğdem Bürsin'in yeni gelin adayı Erçel'i yakından takip etmesi ve beğenmesi gündeme bomba gibi düştü.
26.04.2021 14:46
- Son Güncelleme: 26.04.2021 14:54
AŞKA ONAY ÇIKTI SERENAY TARİH OLDU...
Kerem Bürsin'in annesi Çiğdem Bürsin'den Hande Erçel'e 'aşka onay çıktı' dedirten yorum! Serenay Sarıkaya tarih oldu...
Aşk iddialarına her seferinde reddetmelerine karşın son günlerdeki paylaşımları ve sosyal medya mesajlaşmaları magazin gündemine bomba gibi düşen Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in mutluluklarına aileleri de dahil oldu.
HANDE-KEREM MESAJLARI
Erçel: Amanım
Bürsin: Sensin amanım! Bu arada ne güzel fotoğraf çekiyorsun sen.
Erçel: O zaman diğerlerini de görelim.
Bürsin: Her an her şey olabilir güzelim.
Önce Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, eşi ve çocuğuyla birlikte ikilinin yanına giderek beraber tatil yaptı. Ardından bir hamle de Bürsin Ailesi'nden geldi.
DÖRT NAZAR BONCUĞU
Kerem Bürsin'in annesi Çiğdem Bürsin, sosyal medya üzerinden müstakbel gelin adayı Hande Erçel'i yakın takibe aldı.