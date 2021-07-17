Şevval Şahin-Yiğit Marcus Aral aşkı kaldığı yerden devam ediyor! O poza yorum yağdı “Bu hikayede yanan Kerem Kamışlı oldu”

Yaşadıkları aşkla sık sık magazin gündeminde yer alan Yiğit Marcus Aral ile Şevval Şahin, geçtiğimiz ay sürpriz bir şekilde ilişkilerini sonlandırmıştı. Ayrılık haberlerinin basına yansımasından kısa bir süre sonra ise Şevval Şahin, Kerem Kamışlı ile romantik bir akşam yemeğine çıkmıştı.