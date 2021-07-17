Şevval Şahin-Yiğit Marcus Aral aşkı kaldığı yerden devam ediyor! O poza yorum yağdı “Bu hikayede yanan Kerem Kamışlı oldu”
Şevval Şahin-Yiğit Marcus Aral aşkı kaldığı yerden devam ediyor! Şevval Şahin, Yiğit Marcus Aral ile ayrıldıktan kısa bir süre sonra Kerem Kamışlı ile görüşmeye başlamıştı. Eski sevgilisini Kerem Kamışlı ile görmeye dayanamayan Yiğit Marcus Aral ise ikilinin akşam yemeğini basarak Kamışlı'yı denize atmıştı. Magazin gündeminde büyük yankı uyandıran olayın ardından Şevval Şahin-Yiğit Marcus Aral çifti tekrar bir araya geldi. İlişkilerine ikinci bir şans daha vererek hayranlarını şaşkına çeviren ünlü çiftten Yiğit Marcus Aral, barışma sonrası ilk paylaşımını yaptı. Aral'ın paylaşımını görenler "Bu hikayede yanan Kerem Kamışlı oldu" yorumunda bulundu. İşte çok konuşulan o paylaşım...
Yaşadıkları aşkla sık sık magazin gündeminde yer alan Yiğit Marcus Aral ile Şevval Şahin, geçtiğimiz ay sürpriz bir şekilde ilişkilerini sonlandırmıştı. Ayrılık haberlerinin basına yansımasından kısa bir süre sonra ise Şevval Şahin, Kerem Kamışlı ile romantik bir akşam yemeğine çıkmıştı.
Kıskançlık krizine giren Yiğit Marcus Aral ise ikilinin akşam yemeğini basarak Kerem Kamışlı'yı denize atmıştı. Magazin gündeminde büyük yankı uyandıran olayın ardından Şevval Şahin, eski sevgilisi hakkında koruma kararı çıkarttırmıştı.
Yiğit Marcus Aral, Instagram'ın hikaye kısmında sevgilisi Şevval Şahin'le yemek yediği anı yayınladı. Karşılıklı olarak yaşananlardan sonra çiftin yeniden bir araya gelmesi görenleri şaşkına çevirirken paylaşım kısa sürede gündem oldu.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Aral'ın paylaşımına yoğun ilgi göstererek "Bu hikayede yanan Kerem Kamışlı oldu" yorumunda bulundu.