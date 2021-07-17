Yasemin Özilhan aşka geldi! Eşi İzzet Özilhan ile pozlarını peş peşe yayınladı evlilik yıldönümlerini bakın hangi sözlerle kutladı
Yasemin Özilhan aşka geldi! Doktorlar dizisinde can verdiği Ela karakteri ile hafızalara kazınan Yasemin Özilhan, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Özilhan, 2011 yılında nikah masasına oturduğu eşi İzzet Özilhan'la evlilik yıldönümlerine özel bir paylaşımda bulundu. Eşi ile verdiği romantik pozları art arda takipçilerinin beğenisine sunan Özilhan, paylaşımına düştüğü notla dikkat çekti. İşte Yasemin Özilhan'ın o paylaşımı...
17.07.2021 00:57
- Son Güncelleme: 17.07.2021 01:18
Evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan, sosyal medya hesabında romantik bir paylaşımda bulundu.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Özilhan, 2011 yılında nikah masasına oturduğu eşi İzzet Özilhan'la evlilik yıldönümlerini Instagram hesabında yaptığı paylaşımla kutladı.
"BENİ İZZET YÖNLENDİRDİ"
Giyim tarzı ile sık sık gündem olan Yasemin Özilhan, verdiği bir röportajda eşi İzzet Özilhan'ın ilk başlarda stilini yönlendirdiğini itiraf etmiş ve şunları söylemişti: "Ben sürekli eşofmanlaydım. Evet şu an çok moda ama ben hep rahat tarzı benimsemiştim. İzzet'in ablaları topuklu ayakkabılar ve şık kıyafetler giydiği için ve ona alışık olduğu için, bana hediye olarak hep topuklu ayakkabı alıyordu. Beni o yönlendirdi"