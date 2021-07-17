Yasemin Özilhan aşka geldi! Eşi İzzet Özilhan ile pozlarını peş peşe yayınladı evlilik yıldönümlerini bakın hangi sözlerle kutladı

"BENİ İZZET YÖNLENDİRDİ"

Giyim tarzı ile sık sık gündem olan Yasemin Özilhan, verdiği bir röportajda eşi İzzet Özilhan'ın ilk başlarda stilini yönlendirdiğini itiraf etmiş ve şunları söylemişti: "Ben sürekli eşofmanlaydım. Evet şu an çok moda ama ben hep rahat tarzı benimsemiştim. İzzet'in ablaları topuklu ayakkabılar ve şık kıyafetler giydiği için ve ona alışık olduğu için, bana hediye olarak hep topuklu ayakkabı alıyordu. Beni o yönlendirdi"