Şevval Şahin yarım yamalak 'İngilizce'sine gelen tepkileri bakın nasıl savundu! Dondurma neydi Şevval 'ice cream' mi?
Koronavirüs salgınına rağmen sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile verdiği partilerle tepki çeken Şevval Şahin, Youtube'da yayınlanan bir programa konuk oldu. Yemek rutinini yarı Türkçe yarı İngilizce kelimelerle anlatan Şevval Şahin'in İngilizce konuşması sosyal medyada tepki çekti. Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan'ın sahanda yumurtanın adını hatırlamayarak Sunny side up dediği videoyu akıllara getiren Şevval Şahin, kendisine gelen tepkiler hakkında bakın neler söyledi...
21 yaşındaki Şevval Şahin, gelen eleştiriler sonrası sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. "6 yaşımdan sonra İngiltere'de büyüdüm" diyen Şahin, "18'ime kadar Türk arkadaşım yoktu. İngilizce ana dilim. Türkçemi iyi bir seviyeye taşıdığıma inanıyorum ama linç yiyorum. İnsanlar bunu özentilik olarak algılıyor" ifadelerini kullandı.
BOLCA İNGİLİZCE KELİME
Şahin, "Buradan çıkınca lunch'a (öğle yemeği) giderim. 8-9 gibi de akşam yemeği yerim. Sonra da benim binge eating modum (tıkınırcasına yeme) oluyor. Netflix and chill (dinlenme) yaparken ice cream (dondurma) olsun chips (cips) olsun chocolate (çikolata) olsun yiyorum yani. Junk food (abur cubur) tarafın hepsi var" ifadelerini kullandı.
Şevval Şahin'in İngilizce konuşması sosyal medyada alay konusu oldu! 20 yaşındaki Şahin'in konuşması akıllara Duygu Özaslan'ı getirirken, sosyal medya kullanıcıları Şahin'e, 'Türkçe kan ağladı, önce konuşmayı öğren!' gibi yorumlarda bulundu.