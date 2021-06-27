Survivor Nagihan Karadere'den şoke eden cinsel ilişki itirafı! Estetikle bambaşka birine dönüşen Nagihan'ın yatak odası sırları tepki çekti
Survivor Nagihan Karadere'den şoke eden cinsel ilişki itirafı! Estetikle bambaşka birine dönüşen Nagihan'ın yatak odası sırları tepki çekti! Survivor isimli yarışmada ilk olarak karşımıza çıktığında şaşırtmıştı Nagihan Karadere herkesi. 35 yaşında engelli ve kısa mesafe koşucusu sert, yeri geldiğinde kavgacı aynı zamanda başarılı bir yarışmacıydı. Ece Arven adında bir kızı bulunan Nagihan Karadere, katıldığı ilk sezon sonrası o dönemki eşi Uğur Gökçe'nin aldatma skandalı ile gündeme gelmişti. Sonrasında Nagihan Karadere ikinci kez Survivor'a katıldı. Yine birincilik göremedi. Geçirdiği estetik operasyonlarla gündemden düşmeyen Nagihan Karadere'den şoke eden cinsel ilişki itirafı geldi. Dudaklarını, göğüslerini ve son olarak burnunu yaptıran Nagihan Karadere, yatak odası sırlarını katıldığı bir programda açıkladı. İşteattığı her adımı sosyal medyadan paylaşan ve sık sık adından söz ettiren Survivor Nagihan Karadere'nin tepki çeken cinsel ilişki açıklaması...
"ONUNLA YAŞADIĞIMI BAŞKASIYLA YAŞAYAMADIM"
Daha önce bir erkek arkadaşı olduğunu ve onunla cinsel anlamda çok iyi anlaştığını söyleyen Karadere, "Eski bir erkek arkadaşım vardı. Onunla cinsel anlamda yaşadıklarımı başka kimseyle yaşamadım. Hatta, ben boşanma arifesindeyken, kucağımda çocukla evime geldi ve kendisine kaçmamı söyledi" ifadelerini kullandı.
"HER İLİŞKİSİNDEN SONRA KAPIMDA YATIYORDU"
Eski erkek arkadaşının sürekli kendisini aradığını anlatan Karadere, "Yaşadığı her ilişkide, ten uyumu bulamamasının ardından benimle iletişime geçiyor, kapıma geliyordu. Beni istediğini söylüyordu. Benimle evlenmek istediğini söylüyordu. Ancak ben kabul etmiyordum" dedi.