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Survivor Nagihan Karadere'den şoke eden cinsel ilişki itirafı! Estetikle bambaşka birine dönüşen Nagihan'ın yatak odası sırları tepki çekti

Survivor Nagihan Karadere'den şoke eden cinsel ilişki itirafı! Estetikle bambaşka birine dönüşen Nagihan'ın yatak odası sırları tepki çekti! Survivor isimli yarışmada ilk olarak karşımıza çıktığında şaşırtmıştı Nagihan Karadere herkesi. 35 yaşında engelli ve kısa mesafe koşucusu sert, yeri geldiğinde kavgacı aynı zamanda başarılı bir yarışmacıydı. Ece Arven adında bir kızı bulunan Nagihan Karadere, katıldığı ilk sezon sonrası o dönemki eşi Uğur Gökçe'nin aldatma skandalı ile gündeme gelmişti. Sonrasında Nagihan Karadere ikinci kez Survivor'a katıldı. Yine birincilik göremedi. Geçirdiği estetik operasyonlarla gündemden düşmeyen Nagihan Karadere'den şoke eden cinsel ilişki itirafı geldi. Dudaklarını, göğüslerini ve son olarak burnunu yaptıran Nagihan Karadere, yatak odası sırlarını katıldığı bir programda açıkladı. İşteattığı her adımı sosyal medyadan paylaşan ve sık sık adından söz ettiren Survivor Nagihan Karadere'nin tepki çeken cinsel ilişki açıklaması...

27.06.2021 17:19 - Son Güncelleme: 27.06.2021 17:26
Survivor Nagihan Karadere'den şoke eden cinsel ilişki itirafı! Estetikle bambaşka birine dönüşen Nagihan'ın yatak odası sırları tepki çekti

ŞOKE EDEN CİNSEL İLİŞKİ İTİRAFI!

Survivor Nagihan Karadere'den şoke eden cinsel ilişki itirafı! Estetikle bambaşka birine dönüşen Nagihan Karadere, açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düştü.

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Survivor Nagihan Karadere'den şoke eden cinsel ilişki itirafı! Estetikle bambaşka birine dönüşen Nagihan'ın yatak odası sırları tepki çekti

Hasan Can Kaya'nın sunduğu programın son bölümüne konuk olanlar arasında Survivor yarışmasının akılda kalan isimlerden biri olan ünlü atlet Nagihan Karadere de vardı. Karadere, yaptığı itiraflarla programa damga vurdu.

Survivor Nagihan Karadere'den şoke eden cinsel ilişki itirafı! Estetikle bambaşka birine dönüşen Nagihan'ın yatak odası sırları tepki çekti

"ONUNLA YAŞADIĞIMI BAŞKASIYLA YAŞAYAMADIM"

Daha önce bir erkek arkadaşı olduğunu ve onunla cinsel anlamda çok iyi anlaştığını söyleyen Karadere, "Eski bir erkek arkadaşım vardı. Onunla cinsel anlamda yaşadıklarımı başka kimseyle yaşamadım. Hatta, ben boşanma arifesindeyken, kucağımda çocukla evime geldi ve kendisine kaçmamı söyledi" ifadelerini kullandı.

Survivor Nagihan Karadere'den şoke eden cinsel ilişki itirafı! Estetikle bambaşka birine dönüşen Nagihan'ın yatak odası sırları tepki çekti

"HER İLİŞKİSİNDEN SONRA KAPIMDA YATIYORDU"

Eski erkek arkadaşının sürekli kendisini aradığını anlatan Karadere, "Yaşadığı her ilişkide, ten uyumu bulamamasının ardından benimle iletişime geçiyor, kapıma geliyordu. Beni istediğini söylüyordu. Benimle evlenmek istediğini söylüyordu. Ancak ben kabul etmiyordum" dedi.

Survivor Nagihan Karadere'den şoke eden cinsel ilişki itirafı! Estetikle bambaşka birine dönüşen Nagihan'ın yatak odası sırları tepki çekti

Karadere, boşandıktan sona eski erkek arkadaşının bir kez daha kendisine geldiğini ve bu sefer kabul ettiğini söyledi. Karadere'nin itiraflarının ardından salonda büyük bir gürültü ve kahkaha bombardımanı yaşandı.