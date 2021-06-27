Survivor Nagihan Karadere'den şoke eden cinsel ilişki itirafı! Estetikle bambaşka birine dönüşen Nagihan'ın yatak odası sırları tepki çekti

Survivor Nagihan Karadere'den şoke eden cinsel ilişki itirafı! Estetikle bambaşka birine dönüşen Nagihan'ın yatak odası sırları tepki çekti! Survivor isimli yarışmada ilk olarak karşımıza çıktığında şaşırtmıştı Nagihan Karadere herkesi. 35 yaşında engelli ve kısa mesafe koşucusu sert, yeri geldiğinde kavgacı aynı zamanda başarılı bir yarışmacıydı. Ece Arven adında bir kızı bulunan Nagihan Karadere, katıldığı ilk sezon sonrası o dönemki eşi Uğur Gökçe'nin aldatma skandalı ile gündeme gelmişti. Sonrasında Nagihan Karadere ikinci kez Survivor'a katıldı. Yine birincilik göremedi. Geçirdiği estetik operasyonlarla gündemden düşmeyen Nagihan Karadere'den şoke eden cinsel ilişki itirafı geldi. Dudaklarını, göğüslerini ve son olarak burnunu yaptıran Nagihan Karadere, yatak odası sırlarını katıldığı bir programda açıkladı. İşteattığı her adımı sosyal medyadan paylaşan ve sık sık adından söz ettiren Survivor Nagihan Karadere'nin tepki çeken cinsel ilişki açıklaması...

27.06.2021 17:19 - Son Güncelleme: 27.06.2021 17:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





