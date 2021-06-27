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Tuba Büyüküstün rol arkadaşı Murat Boz ile aşk mı yaşıyor? Bomba iddia ortalığı salladı: "İkili baş başa..."

Tuba Büyüküstün rol arkadaşı Murat Boz ile aşk mı yaşıyor? Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk iddiasına göre Netflix'in yeni dizisi 'Another Self'de rol alacak olan 38 yaşındaki oyuncu Tuba Büyüküstün ile 41 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı Murat Boz önceki akşam Beykoz'daki bir mekanda baş başa yemek yedi. İkili daha sonra da Boğaz'da tekne turu yaptı. Bomba aşk iddiasıyla ilgili taraflardan gelecek yanıt merak ediliyor. Murat Boz geçtiğimiz günlerde eski aşkı Aslı Enver ile 'barışma dedikoduları'na verdiği yanıtla dikkat çekmişti.

27.06.2021 14:52 - Son Güncelleme: 27.06.2021 15:07
Murat Boz ile rol arkadaşı Tuba Büyüküstün aşk mı yaşıyor? Bomba iddia ortalığı salladı: İkili baş başa...

TUBA BÜYÜKÜSTÜN İLE MURAT BOZ AŞK MI YAŞIYOR?

Bomba iddia ortalığı salladı. Netflix'in yeni dizisi 'Another Self'de yer alacak ikili, aşk yaşıyor. Boz ve Büyüküstün, dün akşam saatlerinde Beykoz'daki bir mekanda baş başa yemek yedi. Çift, daha sonra da Boğaz'da tekne turu yaptı.

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Tuba Büyüküstün rol arkadaşı Murat Boz ile aşk mı yaşıyor? Bomba iddia ortalığı salladı: İkili baş başa...

Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk iddiasıyla ilgili henüz taraflardan bir açıklama gelmedi.

Tuba Büyüküstün rol arkadaşı Murat Boz ile aşk mı yaşıyor? Bomba iddia ortalığı salladı: İkili baş başa...

6 YILLIK EVLİLİK TEK CELSEDE BİTTİ

Büyüküstün'ün, 2011'de evlendiği oyuncu ve yönetmen Onur Saylak'tan 2017'de boşanmıştı. Haklarında zaman zaman boşanacaklarına dair haberler çıkan ancak her seferinde iddiaları yalanlayan çift, evliliklerini noktalamıştı.

Murat Boz ile rol arkadaşı Tuba Büyüküstün aşk mı yaşıyor? Bomba iddia ortalığı salladı: İkili baş başa...

"YENİDEN Mİ?"

Murat Boz'dan merak edilen Aslı Enver açıklaması geçtiğimiz günlerde geldi.

Murat Boz ile rol arkadaşı Tuba Büyüküstün aşk mı yaşıyor? Bomba iddia ortalığı salladı: İkili baş başa...

Kardeşim Benim' filminde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Murat Boz-Aslı Enver çiftinin inişli çıkışlı ilişkisi 2019'un Ekim ayında sonlanmıştı. Enver ve Boz ayrılıklarından sonra, sosyal medyadaki hareketleriyle sık sık gündeme geliyor.